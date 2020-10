Calciomercato Inter: Ranocchia rimane, Asamoah rifiuta tutti, aggiornamenti su Nainggolan

Il fronte mercato, in casa Inter, non conosce sosta. Mentre la questione entrate sembra essere sotto controllo, è il capitolo uscite che crea dei problemi alla società nerazzurra e ai suoi dirigenti.

Sono certe, o quasi, le permanenze di Brozovic e Skriniar (per il quale il Tottenham non riesce a trovare un accordo) mentre si cerca una continua soluzione e collocazione per Vecino e Joao Mario, anche all’estero nel caso del portoghese.

In zona difesa, nonostante l’accordo di qualche tempo fa tentato con il Genoa, Andrea Ranocchia sembra destinato a rimanere anche questa stagione nelle fila nerazzurre. Asamoah, recuperato completamente dai vari infortuni che avevano condizionato la sua vecchia annata, pare intenzionato a rifiutare qualsiasi offerta gli venga proposta, pur sapendo di non essere più nelle scelte del tecnico salentino. Per il ghanese, però, l’ipotesi rescissione contrattuale non è poi così lontana. Si registra l’interessamento di un paio di squadre, non ancora rese note (di cui una di serie A) per il giocatore africano.

Il ghanese in azione con l’Inter

Il capitolo Nainggolan non è ancora chiuso. L’accordo tra il belga e il Cagliari esiste già da tempo ma è quello tra le due società che presenta continui stalli. Ultimamente, infatti, il procuratore del giocatore ha reso noto alla società che, a livello economico, le cose non tornano. La dirigenza interista resta ferma sulla volontà di cedere a titolo definitivo il giocatore, chiedendo ai sardi una cifra pari a 10 milioni di euro.

Nainggolan in terra sarda, nella passata stagione

Il Cagliari invece vorrebbe prelevare il giocatore in prestito con obbligo o diritto di riscatto successivo e l’inserimento come contropartita del giovane Riccardo Ladinetti, idea non gradita in quel di Milano.

Nonostante manchino ormai solo pochi giorni alla fine del mercato, ci sono molte trattative ancora in sospeso. Si preannunciano giorni caldissimi per la dirigenza nerazzurra e per molti giocatori ancora in bilico tra l’eventuale addio e la permanenza.

Fonte immagine in copertina: profilo FB Inter

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS