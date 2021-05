Calciomercato Inter: pronti 80 milioni per Milinkovic-Savic della Lazio?

Calciomercato Inter: Milinkovic-Savic nel mirino dei nerazzurri. Pronti 80 milioni di euro per portare il serbo a Milano la prossima stagione. Il presidente della Lazio, Lotito ne vuole almeno 100.

Con lo scudetto ormai in cassaforte, all’Inter di Antonio Conte non resta che affrontare al meglio le ultime 4 partite delle stagione per poi staccare la spina e dirsi arrivederci a luglio. In casa nerazzurra, visto il titolo già in tasca, è tempo di guardare al futuro e iniziare a sondare il terreno per quei nomi che il tecnico salentino avrebbe già richiesto per la prossima stagione.

Calciomercato Inter: pronti 80 milioni di euro per Milinkovic-Savic.

Il primo su tutti, che l’ex allenatore della Juventus vorrebbe alla Pinetina, è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio per il quale, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, sarebbero già pronti 80 milioni di euro. 80 milioni garantiti dall’imminente arrivo nelle casse del club di 250 milioni che la holding lussemburghese, Great Horizon S.a.r.l (holding attraverso la quale Suning detiene la maggioranza dell’Inter) girerà al presidente Zhang dopo averli ottenuti in prestito da uno dei fondi di private equity con cui è in trattativa (si parla di Bain Capital Credit, Oaktree e Fortress).

Nonostante i gravi problemi finanziari di cui ha parlato Javier Zanetti nelle scorse ore, l’Inter dovrebbe quindi essere in grado di mettere a segno il colpo Milinkovic-Savic che potrebbe però essere finanziato anche da cessioni importanti come quelle di Sensi ed Eriksen. Al momento, ovviamente, non sappiamo se la trattativa andrà in porto, anche perché all’inizio ufficiale delle trattative mancano ancora due mesi, ma quel che appare certo è che i meneghini sono pronti a tutto pur di avere il forte centrocampista serbo la prossima stagione. Lotito chiede 100 milioni di euro per il suo gioiello, Zhang ne offre 80: chi l’avrà vinta alla fine? Lo scopriremo in estate.

