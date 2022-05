Calciomercato Inter: preso Mkhitaryan a parametro zero dalla Roma

Calciomercato, l’Inter punta Mkhitaryan: proposto un biennale da quattro milioni al giocatore, che tiene in sospeso il rinnovo con la Roma.

L’Inter è pronta a calare il primo colpo della campagna acquisti estiva 2022: si tratta di Henrikh Mkhitaryan, trequartista classe 1989 in scadenza con la Roma, club con il quale ha appena vinto la Conference League.

In Italia dal 2019, Mkhitaryan si è affermato, negli anni, come uno dei giocatori più importanti nell’economia della rosa giallorossa. Sono 29 i gol con la maglia della Roma, cinque quest’anno dove, pur avendo giocato un po’ meno, l’armeno si è reso utile alla causa, mettendo a disposizione del club capitolino tutta la propria esperienza. Motivo per cui i giallorossi sono pronti a rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma di mezzo si è inserita l’Inter.

Mkhitaryan con la maglia della Roma

Secondo le ultime indiscrezioni, il club meneghino sarebbe pronto ad offrire a Mkhitaryan un ingaggio da quattro milioni per i prossimi due anni. Giocatore che piace molto per la sua duttilità, nel 3-5-2 di Simone Inzaghi andrebbe sicuramente ad occupare il ruolo della mezzala.

L’agente è in trattativa con l’Inter, ma si attende anche la controfferta della Roma, che non può spingersi sino ai limiti della proposta nerazzurra. Questa settimana sarà cruciale per comprendere il futuro del fantasista armeno. Davanti a Mkhitaryan si schiudono le porte di un altro grande club. Lui, che in carriera ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Manchester United, non dovrebbe lasciarsi intimorire da questa nuova sfida.