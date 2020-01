Calciomercato Inter: presi Young e Giroud. Spinazzola-Politano c’è fiducia. Via Lazaro

Un’Inter scatenata sul mercato ha da poche ore chiuso la trattativa per Young. Intanto i nuovi accordi nell’affare Spinazzola-Politano danno il via libera a Giroud. Lazaro può andar via, su di lui il Newcastle.

Un’Inter che sembra non conoscere limiti, quella che si sta approcciando a questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I nerazzurri, infatti, sembrerebbero aver chiuso definitivamente, nella giornata di oggi, la trattativa per l’arrivo di Ashley Young dal Manchester United, il quale arriverà per una cifra pari a 1,5 milioni di euro. Prenotate già per i prossimi giorni le visite mediche.

Intanto lo scambio alla pari tra Inter e Roma per Spinazzola-Politano, su base di prestito con obbligo di riscatto, sembra aver trovato una nuova fumata bianca, dopo il grigiore delle ultime ore, legato alle non ottime condizioni fisiche dell’ex Atalanta e Juventus. La nuova soluzione pare essere connessa ad un riscatto non più obbligatorio, bensì legato al raggiungimento di almeno 15 presenze. I lievi disaccordi sui quali starebbero lavorando i due club, però, sembrano essere vincolati al valore simbolico da dare alla “presenza in campo”. Per l’Inter si può definire presenza una prestazione di almeno 45′. Secondo i giallorossi anche un solo minuto in campo è sufficiente per fare numero. Nelle prossime ore si capirà che fine farà la trattativa, ma c’è fiducia.

In caso di definitivo accordo tra società, Olivier Giroud prenderebbe il primo volo direzione Milano. Il calciatore è stato già avvisato, che in caso di partenza di Politano, le porte del Suning Center si aprirebbero automaticamente per lui. La trattativa si chiuderebbe per una cifra vicina agli 8 milioni, quasi il perfetto intermezzo tra i 5 iniziali proposti dall’Inter e i 10 richiesti dal Chelsea.

Attenzione però, anche in uscita potrebbe esserci qualcosa: dopo Politano il più indiziato a lasciare l’Inter in prestito semestrale pare essere Lazaro. Su di lui è molto forte il pressing del Newcastle. Agenti e avvocati del calciatore, intanto, sono stati avvistati poche ore fa nella sede dell’Inter per discutere della situazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA