Calciomercato Inter: Onana ha firmato! Arriverà a giugno a parametro zero

Calciomercato Inter, André Onana è l’erede di Handanovic. Il camerunense arriva a parametro zero dall’Ajax.

Il futuro della porta dell’Inter si chiama André Onana: il camerunense, in scadenza a giugno, ha oggi effettuato le visite mediche e presto incontrerà i vertici societari per discutere del contratto. Onana andrà dunque a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic, che ha difeso i pali della porta nerazzurra negli ultimi dieci anni.

Andre Onana, classe 1996, è uno dei portieri più promettenti della propria generazione. Scuola Ajax, veste la maglia della prima squadra dal 2016. Onana è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra di Ten Hag fino alle semifinali del torneo nel 2019.

Ora avrà l’occasione di misurarsi con uno dei campionati più competitivi del panorama europeo, in un club intriso di gloriosa tradizione. Giunto oggi a Milano, il camerunense ha effettuato le visite mediche e presto apporrà la firma sul contratto che lo renderà ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

Si parla di un contratto quinquennale, con estensione fino al 2026, che lo vedrà percepire uno stipendio di circa tre milioni netti a stagione. L’eredità che gli lascia Samir Handanovic, 348 presenze in nerazzurro, è pesante. L’Inter saluta il proprio capitano per abbracciare il futuro. Onana ha tutti i numeri per farsi apprezzare anche nel campionato italiano.

