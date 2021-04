Calciomercato Inter: offerti Radu e Pinamonti al Verona per Silvestri

Il portiere del Verona è uno dei favoriti per il post Handanovic, Marotta lo segue con attenzione e, aspettando l’evolversi della situazione societaria, studia la formula per convincere il Ds D’Amico

La stagione di Samir Handanovic, contrassegnata da alti e bassi, fa riflettere la dirigenza neroazzurra che anche vedendo la carta di identità(37 anni a luglio) sta già cercando il sostituto. Ovviamente non è una scelta facile, essendo lo sloveno capitano attuale della squadra e da anni uno dei migliori portieri in Italia.

L’osservato speciale in questo momento sarebbe Marco Silvestri, portiere di grande affidabilità del Verona, che ha superato nelle gerarchie Cragno e soprattutto Musso, il preferito ad Appiano Gentile, anche per questioni economiche: mentre per il portiere del Cagliari e quello dell‘Udinese la cifra è alta, per il portiere dell’Emilia Romagna il prezzo scende significativamente.

Inoltre Marotta sarebbe pronto ad offrire due importanti contropartite: Ionut Radu e Andrea Pinamonti, inutilizzati da Conte quest’anno e con grande voglia di riscatto in un’ottima piazza come quella veronese. La cifra da accompagnare ai due giocatori è di circa 10 milioni di euro.

Ora Antonio Conte e il suo staff sono concentrati sulla vittoria dello scudetto in questa stagione ma successivamente si dovrà programmare il prossimo anno e Silvestri è un nome molto caldo anche come vice Handanovic che farebbe da chioccia per un anno prima di lasciare nel 2022.

