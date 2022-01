Calciomercato Inter: offerta al Frosinone per Gatti

L’Inter si fionda sul giocatore del Frosinone, Federico Gatti. Sul giovane difensore ciociaro ci sono anche altri squadre della Serie A come il Sassuolo. Il club ha presentato la sua offerta.

Non solo Robin Gosens per questo gennaio, l’Inter ha intenzione di investire anche per il prossimo anno. I nerazzurri cercano qualche colpo di mercato anche per il calciomercato estivo e comincia già a sondare il terreno. Il radar di Beppe Marotta è arrivato fino in Serie B dove il DS nerazzurro sarebbe interessato a Federico Gatti del Frosinone.

La squadra sta facendo molto bene nella serie cadetta ed il difensore sembra essere negli interessi del club milanese. Il Frosinone attualmente è settima in campionato e vuole ritornare subito in Serie A ma si è vista arrivare l’offerta di una squadra così importante come l’Inter per uno dei suoi giocatori.

Inter, il Frosinone non intende cedere Gatti

Il difensore classe 98 sembra essere uno dei più promettenti della squadra di Fabio Grosso. Con i suoi 190 centimetri d’altezza è una delle colonne portanti della sua formazione. L’Inter avrebbe messo sul piatto ben 7 milioni di euro per poter far allontanare il giocatore dal Lazio. Tuttavia, però, dal Frosinone non c’è molta voglia di voler contrattare.

Privarsi di uno dei giocatori più importanti significherebbe mettere a rischio il sogno promozione. Per adesso c’è un no secco da parte del Frosinone che vorrebbe mantenere Gatti fino a fine stagione. Sull’ex Pro Patria, tra l’altro, c’erano anche altre squadre italiane come il Napoli e la Juventus. Anche il Sassuolo si era inserito per il giocatore.

Per adesso non sembra esserci spiraglio per una possibile cessione. Tutto dipenderà dal fatto se ci sarà, o meno, un’apertura a fine campionato per la trattativa da parte dei ciociari.

