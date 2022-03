Calciomercato Inter: obiettivo Haller

Calciomercato Inter, si punta al bomber dell’Ajac Sebastièn Haller: il calciatore apre al trasferimento.

Spunta un nuovo nome per l’attacco dell’Inter: Sebastièn Haller, punta dell’Ajax, è entrato nel mirino della dirigenza nerazzurra. Ventotto anni a giugno, Haller è un nazionale ivoriano (le origini sono francesi), che fa della fisicità uno dei propri punti di forza (190 centimetri per 82 chilogrammi).

Si tratta dunque di un profilo che ben si attaglia al gioco praticato dalla squadra di Inzaghi, il cui 3-5-2 fa perno sulle sponde della prima punta. Un lavoro che Haller potrebbe fare benissimo. Ma l’attaccante ivoriano non è solo gioco aereo, come ha dimostrato in questa stagione che l’ha visto mettersi particolarmente in luce.

Sono 32 i gol messi a segno da Haller tra campionato e coppe, ben undici in otto match disputati in questa edizione di Champions League. Il suo nome lo ricordano bene i tifosi dello Sporting Lisbona, che hanno incassato un poker di reti nella giornata d’esordio del torneo continentale.

Sebastièn Haller con la maglia dell’Ajax. Foto dal profilo Instagram del ragazzo

La dirigenza nerazzurra, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe incontrato l’entourage del ragazzo per sondare la fattibilità dell’affare. Haller sarebbe disponibile a trasferirsi a Milano, ma l’Ajax vorrebbe almeno 35 milioni per cederlo.

Trattativa complicata, ma non impossibile. L’Inter ha bisogno di rinnovare l’attacco, visto che né Sanchez, né Caicedo verranno confermati. Anche Lautaro Martinez figura tra i cedibili, mentre il solo Edin Dzeko (36 anni) non può reggere da solo le sorti dell’attacco.

