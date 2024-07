Calciomercato Inter: accordo trovato con Kiwior, ora i nerazzurri trattano con l’Arsenal per trovare un’intesa sul presso del cartellino.

Calciomercato Inter: nuova idea Kiwior per la difesa. Foto Ufficiale Profilo X del Calciatore. Stadiosport.it

La ricerca del difensore mancino da andare ad aggiungere alla rosa come vice-Bastoni è ancora attiva in casa Inter dopo la vicenda Cabal, il quale alla fine ha preferito legarsi alla Juventus. La dirigenza nerazzurra, dunque, resta concentrata sul mercato gettando un occhio sempre ai parametri imposti da Oaktree di non andare ad arricchire la rosa con profili over 30, scelta che di fatto ha portato nel tempo ad accantonare sia la pista Rodriguez sia quella che portava ad Hermoso.

Nelle ultime ore, però, a riprendere nuovamente quota sul taccuino della dirigenza interista è stato il nome del difensore polacco, Jakub Kiwior. L’ex Spezia era stato prelevato dall’Arsenal dal club bianconero un anno e mezzo fa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, senza però mai entrare del tutto nelle gerarchie di Arteta, il quale più volte ha preferito fare altre scelte per la propria retroguardia. L’Inter avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del polacco anche perché le caratteristiche del giocatore si sposerebbero al meglio con quanto richiesto dallo stesso Simone Inzaghi.

L’ostacolo vero e proprio, però, d’ora in avanti sarà intrattenere dei colloqui con i Gunners dopo che quest’ultimi hanno da subito fatto intendere che il giocatore non viene valutato meno di 25 milioni di euro e che non c’è nessuna volontà di aprire alla formula del prestito. I nerazzurri sperano di poter far leva sul sì del giocatore per poter convincere l’Arsenal a fare marcia indietro sulle proprie idee e di poter aprire al prestito con diritto di riscatto, ma la trattativa si prospetta ancora molto lunga.

