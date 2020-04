Calciomercato Inter: la Juventus offre Cuadrado per Icardi?

La Juventus spinge ancora per avere Icardi e in caso di non riscatto da parte del PSG prepara l’offerta all’Inter. Sul tavolo 50 milioni più Cuadrado.

La strada di Mauro Icardi, a distanza di anni, potrebbe finalmente incrociarsi con quella della Juventus. Sembrerebbe, infatti, che i bianconeri non avrebbero affatto mollato sul giocatore, tenendo contatti costanti con il suo procuratore.

L’idea del club di Agnelli, per convincere l’Inter, sembrerebbe comprendere una base fissa economica di 50 milioni più l’inserimento di un jolly di Antonio Conte nella trattativa: Juan Cuadrado. Il colombiano, valutato 20 milioni, andrebbe così a coprire la parte rimanente di quota, che l’Inter ha fissato a 70.

Tutto ciò, però, dipenderà da Paris Saint Germain. Spetterà infatti ai francesi scegliere se riscattare Icardi per la cifra pattuita o rimandarlo in Italia. Ad oggi, però, sembrerebbe che la società francese sia maggiormente orientata verso il “sì”.

L’Inter, dal canto suo, è stata chiara: Icardi non ritornerà in gruppo. Se dovesse quindi saltare l’opzione francese, non ci sarebbero problemi da parte della società nerazzurra a trattare con i bianconeri.

Icardi, intanto, ha scelto di trascorrere queste vacanze pasquali nella sua casa sul Lago di Como. Chissà che queste non possano essere le prime nuove prove d’Italia, da parte dell’argentino.

