Calciomercato Inter: idea Thuram

Nuovo nome per l’attacco dell’Inter. Si parla di Marcus Thuram, figlio d’arte del celebre Lilian. Il giocatore sarebbe nei pensieri del Biscione anche se si pensa sempre a Duvan Zapata e a Joaquin Correa. Intanto Lautaro Martinez sembra essere sempre più propenso verso il rinnovo.

Movimento in attacco per l’Inter. La partenza di Romelu Lukaku ha lasciato un enorme vuoto nel reparto offensivo. Dopo l’acquisto di Edin Dzeko, ci vorrà sicuramente un’altra punta per l’Inter. I due nomi in pole position sono sempre Duvan Zapata e Joaquin Correa. Quest’ultimo molto più complicato rispetto al colombiano che vorrebbe l’Inter ma l’Atalanta aspetta un’offerta irrinunciabile.

Alla sfilza di nomi se ne aggiunge anche un altro: Marcus Thuram. Figlio d’arte dell’indimenticabile Lilian, anche lui, come il padre, sembra avere grandi doti tecniche. Attualmente gioca nel Borussia Mönchengladbach e Dechamps lo ha fortemente voluto nella nazionale francese dove, nell’ultimo Europeo, ha mostrato di avere classe. Proprio Thuram si sarebbe insediato nei pensieri della dirigenza.

Inter, Thuram più probabile di Zapata

Il giocatore classe 97 ha un contratto col club tedesco fino al 2023. Lo scorso anno in 29 presenza ha totalizzato 8 reti. Molto alto e forte fisicamente, si avvicina decisamente al profilo di Lukaku e quindi farebbe a caso di Simone Inzaghi. Proprio il suo agente, Mino Raiola, ha proposto il giocatore all’Inter. L’unico problema resta il prezzo perché non si intenderà scendere per una cifra sui 30 milioni di euro.

Thuram Jr sembra favorito soprattutto su Zapata. Il colombiano dell’Atalanta rimane un punto fisso per l’Inter ma la Dea non vuole privarselo a pochi giorni dal campionato, anche perché dovrebbe cercare un sostituto. Arriva, però, una fumata bianca da parte di Lautaro Martinez. Il rinnovo con il club nerazzurro sembra molto vicino e l’argentino, quindi, potrebbe restare in un attacco che ha già visto una grande perdita.

Migliori Bookmakers AAMS