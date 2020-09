Calciomercato Inter: Esposito via in prestito, Salcedo torna al Verona

Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito è pronto a lasciare l’Inter per approdare alla SPAL in prestito.

Questa la decisione presa da Marotta in accordo con lo staff di agenti del ragazzo. L’attaccante si legherà alla formazione di Ferrara, attualmente in Serie B, per un anno in cui il avrà la possibilità di maturare giocando con più regolarità cosi da farsi trovare pronto per il prossimo anno, quando l’Inter deciderà di accoglierlo in pianta stabile nella propria rosa.

Esposito non sarà il solo a lasciare Milano. Inter e Verona hanno trovato in queste ore trovato l’accordo per il prestito di Eddie Salcedo, che raggiungerà cosi nuovamente la città scaligera dopo il prestito della passata stagione.

E’ previsto un nuovo incontro nella giornata di domani per limare gli aspetti economici della questione, ovvero la spartizione dell’ingaggio che l’attaccante classe 2001 andrà a percepire nel campionato 2020-2021, ma la sensazione è che ormai Salcedo sia destinato a vestire per il secondo anno consecutivo la casacca giallo-blu.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS