Calciomercato Inter, è fatta: preso Correa dalla Lazio

Joaquìn Correa è vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter: trovata l’intesa con Lotito sulla base di 31 milioni complessivi tra prestito, riscatto e bonus. Le firme già in serata?

Joaquìn Correa diventerà presto un nuovo giocatore dell’Inter: la società nerazzurra ha raggiunto l’accordo totale con quella biancoceleste, dopo una giornata di intense trattative che si è conclusa ieri con la fumata bianca. L’Inter verserà alla Lazio cinque milioni per il prestito oneroso e altri trenta per il riscatto obbligatorio. Previsto anche un milione di bonus per cui non sono state ancora fissate le condizioni.

Vinta la resistenza di Lotito, che ha abbassato sensibilmente la propria richiesta iniziale di 40 milioni, per l’Inter è stato più semplice accordarsi col calciatore: intesa raggiunta già da diverso tempo sulla base di 3,5 milioni fino al 2025. Correa potrebbe raggiungere Milano già in serata e apporre la propria firma sul nuovo contratto.

L’Inter raggiunge così uno dei principali obiettivi del suo mercato estivo: aggiungere alla rosa una seconda punta che possa alternarsi ad Alexis Sanchez, in coppia con Dzeko e Lautaro. Nei piani di Inzaghi, Correa potrebbe addirittura partire titolare sin da subito. I due si conoscono bene e alla Lazio hanno instaurato un buon feeling. Per Correa si tratta solo di raggiungere i suoi nuovi compagni ed integrarsi al più presto nei meccanismi di squadra. La Lazio, per ora, pare più concentrata sulla ricerca di un esterno (piace Kostic dell’Eintracht), giocatore più utile alle esigenze tattiche di mister Sarri.

