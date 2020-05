Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lautaro Martinez spinge per il Barcellona

Dalla Spagna sono sicuri: Lautaro Martinez ha rifiutato il rinnovo con l’Inter e lavora per trasferirsi in blaugrana. L’Inter, intanto, continua a non fare sconti.

Che il Barcellona sia in costante pressing su Lautaro Martinez è ormai notizia risaputa. Meno risaputo, invece, il fatto che il calciatore, in prima persona, starebbe facendo pressing sull’Inter per ottenere questo trasferimento.

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, poche ore fa, è stato uno dei massimi quotidiani sportivi spagnoli, il “Mundo Deportivo”. Secondo il noto giornale Lautaro Martinez avrebbe addirittura rifiutato il rinnovo di contratto offertogli dall’Inter.

I nerazzurri, infatti, avrebbero voluto blindare il proprio numero 10 con un prolungamento contrattuale, con un nuovo accordo economico e l’aumento della clausola rescissoria (quella ad oggi prestabilita nel contratto ammonta a ben 111 milioni).

Una cifra non da poco, ma che i nerazzurri non hanno nessuna voglia di scontare. L’unico modo per poter abbassare un po’ la parte cash, il Barcellona potrebbe trovarlo nell’inserimento di Vidal nella trattativa. Quest’opzione, però, porterebbe comunque ad un esborso economico di circa 90 milioni.

Determinante per capire l’andazzo della trattativa sarà, per l’appunto, proprio la volontà dello stesso Lautaro Martinez, che fino a pochi giorni fa tutti credevano convinto a non voler fare nessun pressing sull’Inter…

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS