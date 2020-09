Calciomercato Inter: anche il Rennes su Godin

Vendere prima di acquistare, queste sono le linee guida in casa Inter. Il mercato neroazzurro sembra viva una fase di stallo, a causa delle mancate uscite che dovrebbero finanziare il mercato in entrata. La lista dei possibili partenti è lunga, ma fino a questo momento sono arrivate poche offerte e poco convincenti.

Che questo potesse essere un mercato diverso lo si era capito, che fosse così imballato meno. L’Inter sta cercando di piazzare gli esuberi, ma non è facile. Nella lunga lista ci sono i nomi di Joao Mario, Vecino, Gagliardini, Perisic, Nainggolan, Candreva, Di Marco, Asamoah, Dalbert. A questi possiamo aggiungere Brozovic e Skriniar che non rientrano in quella lista, ma potrebbero essere ceduti nel caso in cui arrivassero offerte congrue. Un nome che non è stato citato poc’anzi è quello di Godin. Il centrale difensivo sembra sia entrato, soprattutto nell’ultima parte di campionato, nei meccanismi della squadra di Conte e sarebbe un peccato lasciarlo andare proprio ora. Nonostante ciò, su di lui sembra ci sia il concreto interesse del Rennes. La trattativa non sembra comunque facile, soprattutto a causa del grosso ingaggio che percepisce il difensore neroazzurro.

Intanto, sul fronte ingressi sembrano imminenti gli arrivi di Kolarov e Vidal. Se per il primo è tutto praticamente fatto, per il secondo bisogna ancora sistemare gli ultimi tasselli; il Barcellona, per lasciarlo partire a zero, chiede al calciatore di rinunciare all’ultimo anno di contratto. Così facendo sarà poi libero di riabbracciare il suo condottiero Conte.

