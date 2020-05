Calciomercato Inter: accordo con il PSG per il riscatto di Icardi

Tutto fatto sull’asse Milano-Parigi per il passaggio definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

Dopo settimane di trattative e offerte rimandate al mittente, l’Inter ha finalmente trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per la cessione definitiva dell’ex capitano.

La cifra che la squadra francese dovrà versare nelle casse dell’Inter sarà di circa 60 milioni. Da limare, in questi ultimi giorni, sia i bonus, che potrebbero far salire il prezzo finale del cartellino a 65 milioni, sia una clausola “anti-Italia”, che costringerebbe il PSG a vendere il calciatore in Serie A a prezzo rialzato (circa 80 milioni di euro).

Un’Inter, quindi, che alla fine è dovuta scendere a nuovi patti con i francesi, non assolutamente intenzionati a pagare l’intera cifra prestabilita da contratto di 70 milioni. Su questo ha chiaramente influito anche la dinamica di mercato seguente alla pandemia globale di Coronavirus.

Intanto, dalla Francia, fanno sapere che Icardi – ora nella sua casa a Milano – ha già firmato il suo nuovo contatto con il Paris Saint Germain sulla base di un quadriennale da 10 milioni annui.

L’obbiettivo delle due squadre è quello di voler mettere tutto nero su bianco definitivamente entro domenica, giornata in cui potrebbe concludersi una trattativa, che ha fatto parlare di sé a lungo.

