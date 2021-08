Calciomercato Inter: rifiutati 100 milioni più Marcos Alonso dal Chelsea per Lukaku

L’Inter non cambia idea su Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno rifiutato una maxi offerta di ben 100 milioni da parte del Chelsea. Gli inglesi, tra l’altro, avevano aggiunto anche Marcos Alonso come contropartita. La punta belga è incedibile per la società ed è per questo motivo che il Biscione ha rispedito al mittente l’offerta.

L’Inter sembra avere una posizione chiara: non vuole vendere Romelu Lukaku. I nerazzurri cercano di tenersi stretti i propri prezzi pregiati. Dopo la vendita onerosa di Achraf Hakimi per ben 70 milioni al PSG, stavolta proprio l’attaccante belga è finito nel mirino delle big straniere. A volere il centravanti nerazzurro è proprio il Chelsea che, a quanto pare, è pronto a fare carte false per avere il giocatore alla corte di Thomas Tuchel.

I neocampioni d’Europa, infatti, hanno proposto un’offerta all’Inter che nessuno avrebbe mai rifiutato. 100 milioni tondi per portare Lukaku a Stamford Bridge. Nonostante l’Inter abbia bisogno di monetizzare, la mega offerta è stata immediatamente rifiutata. Per incrementare ancora di più il valore, i Blues avevano aggiunto anche l’ex Fiorentina Marcos Alonso come contropartita. Per il Biscione non c’è niente fare: Big Rom resterà in Serie A e vorrà essere subito a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: il Barcellona punta Lukaku, ma i nerazzurri dicono no.

Inter, per Lukaku il Chelsea non si arrende

Ma gli affondi non sembrano essere finiti qui. Il club di Roman Abramovič non se ne starà di certo con le mani in mano. Il Chelsea potrebbe aumentare ancora di più la propria offerta. Si era parlato addirittura di 15 milioni di euro annui ma anche in quel caso il club milanese aveva rifiutato. La palla, però, passerà al giocatore stesso che non sembrerebbe aver voglia di lasciare Milano, dove si trova molto bene.

Nessun ritorno, per ora, da parte di Lukaku che è cresciuto proprio nei Blues dopo la parentesi all’Anderlecht. Il Chelsea, però, non ha creduto abbastanza nelle sue capacità e lo ha ceduto. Adesso il club ci riprova a riportare l’attaccante in Inghilterra ma questa volta con un valore triplicato rispetto al passato. Big Rom, però, è troppo importante per il progetto tecnico del club nerazzurro e sembra essere inamovibile ma non sono da escludere altri assalti da parte dei londinesi.

