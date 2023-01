Calciomercato: il Chelsea prende anche Joao Felix

Il Chelsea è sempre più padrone del calciomercato, luci puntate anche su Joao Felix in uscita dall’Atletico Madrid.

Il Chelsea sembra sempre di più monopolizzare il calciomercato di gennaio, i blues, dopo aver ufficializzato il colpo Badiashile dal Monaco per 40 milioni di euro, mentra continua la trattativa incessante per Enzo Fernandez, sembrano aver messo gli occhi anche su Joao Felix. Secondo quanto riportato dal quotidiano “The Athletic”, il club londinese avrebbe trovato un accordo con l’Atletico Madrid per portare il portoghese allo Stanford Bridge, l’intesa sarebbe arrivata su una base di un prestito oneroso di 11 milioni di euro.

La destinazione londinese sembrerebbe essere ben gradita dal calciatore, che nel 2019 venne più di 100 milioni di euro dall’Atletico che lo prelevò dal Benfica. La scintilla con l’attuale allenatore dell’Atletico, il cholo Simeone, non è mai sbocciata, più volte il calciatore ha mostrato di essere una pedina non in linea con lo stile di gioco Cholista.

Quel che è certo è che il Chelsea vuole assolutamente modificare la sua attuale condizione di classifica, i Blues, infatti, sono attualmente 10° in classifica, fuori da qualsiasi piazzamento europeo. L’arrivo del tecnico Potter non sembra aver risollevato i blues che non riescono a trovare la giusta quadra e sperano di riuscire a farlo attraverso i faraonici colpi di mercato invernale.