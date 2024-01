Calciomercato Genoa, addio Italia: Dragusin al Tottenham

Calciomercato Genoa: ufficiale il passaggio di Dragusin al Tottenham, contratto da 3 milioni di euro all’anno e maglia numero 6 per il rumeno.

La Serie A e il Genoa dicono addio ad uno dei profili più brillanti di questo girone d’andata, è infatti ufficiale il passaggio di Matei Dragusin al Tottenham. Il club londinese si è assicurato le prestazioni del giovane centrale rumeno grazie all’offerta di 25 milioni di euro più 6 di bonus recapitata alla dirigenza genoana, la quale non ha potuto dir di no.

Il giocatore ha firmato con gli Spurs un quinquennale con scadenza a giugno 2030, anni nel corso dei quali percepirà 3 milioni di euro netti di stipendio annui. Sul gioiello rumeno c’erano stati anche gli interessamenti di Napoli e Bayern, proprio quest’ultimo aveva provato a irrompere nella trattativa nei momenti finali, ma senza fortuna, in quanto lo stesso Dragusin aveva già deciso di tener fede al precedente accordo col Tottenham.

Il difensore, dopo aver firmato il suo nuovo contratto ha pubblicato un post sui propri social per ringraziare il club rossoblù “Cari Genoani, è difficile riuscire a spiegare in poche parole un periodo della vita che per me ha rappresentato tanto. Ci proverò. Era difficile riuscire a scrivere così tante pagine emozionanti insieme. Ci siamo riusciti. È difficile dimenticare i passi che abbiamo fatto insieme, dal sogno della promozione a questi mesi di Serie A: non li dimenticherò, anzi li porterò dentro al cuore. Per sempre. È difficile ma ci sono momenti nella vita in cui due strade si separano. Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno, saltare con voi a fine partita, voltarmi verso la Nord e sentire i brividi, scherzare perché mi inquadrano con la telecamera. Mi mancherà tutto il vostro affetto. Grazie Genoa, grazie genoani: sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio salutare così, con poche parole ma sincere. Vi voglio tanto bene”