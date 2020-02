Calciomercato Gennaio 2020, tabella trasferimenti: acquisti e cessioni in Liga

Tutti gli acquisti e le cessioni della sessione invernale di calciomercato in Liga. Il Real Madrid pensa al futuro e si è assicurato Reiner, il Barcellona fa lo stesso ed ha chiuso per Trincao. Colpi Paco Alcacer, Florenzi e Smolov per Villarreal, Valencia e Celta Vigo, Carrasco torna all’Atletico

Si è chiusa ieri a mezzanotte la sessione invernale di calciomercato in Liga, con i club spagnoli che non hanno operato molto in questa sessione di mercato.

Non hanno sparato grossi colpi Barcellona e Real Madrid che hanno pensato di più al futuro. I blaugrana hanno acquistato il talentuoso Trincao dallo Sporting Braga per 31 milioni di euro, mentre i blancos per la stessa cifra si sono assicurati il giovane Reiner dal Flamengo.

L’Atletico Madrid, invece, ha riaccolto nell’ultima giornata di calciomercato a Yannick Ferreira Carrasco che ritorna a Madrid dopo l’esperienza cinese con il Dalian Yifang. Mollata definitivamente la pista che portava a Cavani, con i Colchoneros che faranno un tentativo per l’uruguaiano la prossima estate.

Uno dei colpi più importanti di questa sessione invernale di calciomercato lo ha messo a segno il Villarreal che ha acquistato Paco Alcacer dal Borussia Dortmund. Bel colpo anche del Valencia che ha acquistato in prestito Florenzi dalla Roma, mentre il Celta Vigo si è assicurato in prestito con diritto di riscatto a Smolov dalla Lokomotiv Mosca.

Per quanto riguarda il Siviglia, invece, gli andalusi hanno rafforzato il proprio attacco con gli arrivi di En Nesyri dal Leganés e di Suso dal Milan.

ECCO LA TABELLA TRASFERIMENTI CON TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI IN LIGA

ALAVES

Acquisti: Ismael (Betis, in prestito), Camarasa (Betis, in prestito), Roberto (West Ham), Fejsa (Benfica), Edgar Mendez (Cruz Azul)

Cessioni: Sivera (Almería, in prestito), Guidetti (Hannover 96), Dani Torres (Zaragoza), Javi Muñoz (Tenerife)

ATHLETIC CLUB

Acquisti: –

Cessioni: Ganea (Vitorul, in prestito)

ATLETICO MADRID

Acquisti: Ferreira-Carrasco (Dalian)

Cessioni:

BARCELLONA

Acquisti: Trincao (Sporting Braga)

Cessioni: Abel Ruiz (Sporting Braga, in prestito), Aleña (Betis, in prestito), Todibo (Schalke, in prestito), Carles Pérez (Roma)

BETIS SIVIGLIA

Acquisti: Aleña (Barcellona, in prestito), Guido Rodríguez (América)

Cessioni: Kaptoum (Almería, in prestito), Ismael (Alavés, in prestito), Camarasa (Alavés, in prestito), F. Guerrero (Almeria, in prestito)

CELTA VIGO

Acquisti: Murillo (Sampdoria, in prestito), Smolov (Lokomotiv Mosca, in prestito), Bradaric (Cagliari, in prestito)

Cessioni: Lobotka (Napoli), Beauvue (svincolato), David Costas (Almeria, in prestito), Emre Mor (Olympiacos, in prestito)

EIBAR

Acquisti: Cristóforo (Fiorentina, in prestito), Rafa Soares (Vitoria de Guimaraes, in prestito)

Cessioni: –

ESPANYOL

Acquisti: Raúl De Tomás (Benfica), Cabrera (Getafe), Embarba (Rayo Vallecano).

Cessioni: Granero (Marbella)

GETAFE

Acquisti: Deyverson (Palmeiras, in prestito), Etebo (Stoke City), Chema Rodríguez (Nottingham Forest)

Cessioni: Markel Bergara (retirado), Cabrera (Espanyol), Enric Gallego (Osasuna)

GRANADA

Acquisti: Foulquier (Watford, in prestito), Vallejo (Real Madrid)

Cessioni: Adrian Ramos (America de Calì)

LEGANES

Acquisti: Bryan Gil (Siviglia, in prestito), M. Guerrero (Olympiacos), Amadou (Siviglia), Assalé (Young Boys, in prestito)

Cessioni: En-Nesyri (Siviglia), Fede Varela (Las Palmas*), Sabin Merino (Deportivo), Kravets (Lugo, in prestito), Arnaiz (Osasuna)

LEVANTE

Acquisti: –

Cessioni: –

MAIORCA

Acquisti: Pozo (Siviglia, in prestito), Koutris (Olympiacos)

Cessioni: Aridai Cabrera (Las Palmas), Álex Alegría (Extremadura)

OSASUNA

Acquisti:Lato (Valencia, in prestito)), Enric Gallego (Getafe), Arnaiz (Leganés)

Cessioni: Perea (Alcorcón, in prestito), Brandon (Girona, in prestito)

REAL MADRID

Acquisti: Reiner (Flamengo)

Cessioni: Lunin (Oviedo, in prestito), Vallejo (Granada), Odriozola (Bayern Monaco)

REAL SOCIEDAD

Acquisti: –

Cessioni: Modibo Sagnan (Mirandés)

SIVIGLIA

Acquisti: En-Nesyri (Leganés), Suso (Milan, in prestito)

Cessioni: Pozo (Maiorca, in prestito), Dabbur (Hoffenheim), Chicharito (Los Ángeles Galaxy), Bryan Gil (Leganés, in prestito), Amadou (Leganés)

VALENCIA

Acquisti: Florenzi (Roma, in prestito)

Cessioni: Lato (Osasuna, in prestito)

VALLADOLID

Acquisti: Ben Arfa (svincolato), Caro (Ponferradina), Raúl Carnero (Getafe)

Cessioni: Lunin (Real Madrid, fine prestito), Anuar (Panathinaikos), Luismi (Oviedo, in prestito)

VILLARREAL

Acquisti: Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

Cessioni: Leo Suárez (América), Ekambi (Olympique Lyon)

