Calciomercato Fiorentina: Saponara va allo Spezia, Kouame e Duncan verso Torino

I Viola aprono le porte per cedere i giocatori fuori dal progetto. Fatta per Saponara allo Spezia, si cerca una punta, Kouame sacrificabile?

La partita contro il Bologna ha evidenziato, nuovamente, i problemi che la Fiorentina ha nell’imporsi in sfide in cui l’avversario tende a chiudersi. Il lampo di Torino non ha, di certo, fatto cambiare idea a tifosi e società riguardo la difficoltà che i Viola hanno nel segnare.

Il lavoro estivo di Pradè non ha dato i frutti sperati: Callejon è fuori dalle gerarchie di Prandelli, gli attaccanti sparano a salve, Martinez Quarta non è mai stato provato se non in una occasione, Bonaventura e Amrabat sono sottotono.

Per questo i gigliati stanno sondando vari terreni per tentare l’affondo a qualche elemento che possa dare maggior valore alla rosa, ma prima si pensa alle cessioni.

Saponara è, ufficialmente, un nuovo giocatore dello Spezia ed indosserà la maglia numero 23 dei bianconeri che sperano di aver trovato il rinforzo sperato sia nella trequarti, sia sugli esterni.

Alfred Duncan è molto dietro alle gerarchie Viola e potrebbe essere sacrificato dopo che il Torino ha richiesto informazioni su di lui. La Fiorentina ha risposto ai granata chiedendo, a loro volta, informazioni riguardo Simone Zaza, ma il Toro ha detto che la cessione dell’azzurro sarebbe possibile solo con l’inserimento di Kouame in trattativa.

L’ex Genoa non sta esaltando e sembra ancora patire i postumi del brutto infortunio subito un anno e mezzo fa, per questo potrebbe diventare uno dei “sacrificabili” per modificare i connotati della squadra.

In entrata la Fiorentina ha già visto due obiettivi sfumare: Nainggolan è del Cagliari e Piatek è vicino a tornare a vestire la maglia del Genoa. Sembra difficile acquistare Caicedo, mentre si richiedono informazioni su Pavoletti e Pippo Falco.

Dennis Man è l’obiettivo primario, ma attenzione alla possibilità di ingaggiare Mandzukic.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS