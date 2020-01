Calciomercato: è fatta per lo scambio Politano- Spinazzola tra Inter e Roma

Accordo trovato sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Domani le visite mediche.

Milano-Roma. Roma-Milano. Non è il programma televisivo, ma il tragitto di quella che ad ora è la maggior operazione italiano nel mercato di gennaio.

Roma ed Inter hanno raggiunto l’accordo definitivo per il passaggio di Leonardo Spinazzola in nerazzuro e il ritorno nella Capitale di Matteo Politano.

L’operazione, partita circa una settimana fa, ma accelleratasi dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo contro la Juve, è praticamente a titolo definitivo visto il prestito con obbligo di riscatto.

A VOLTE RITORNANO- L’esterno ormai ex nerazzuro è infatti cresciuto nelle giovanili giallorosse, nelle cui file ha vinto il campionato Prima e anche la Coppa Italia di categoria, entrambi nella stagione 2011-12.

LE CIFRE- Raggiunto l’accordo sulla stessa base (30 milioni), Politano è in procinto di firmare un contratto biennale con opzione per il terzo a 2 milioni a stagione. Per Spinazzola, invece, che dovrebbe chiudere per un triennale, lo stipendio sarà di 2,7 milioni a stagione più bonus.

TUTTO IN CASA- I due giocatori, oltre a condividere questa operazione, hanno anche altro in comune. L’età, ad esempio. Tutti e due sono infatti classe 1993. Sopratutto, però, sono gestiti dalla stessa società: la Reset di Davide Lippi. Il figlio del CT campione del mondo 2006 segue più da vicino Spinazzola, Pennacchi, di conseguenza, pende per Politano.

Inoltre, sono accumunati dalla valutazione che entrambe le società hanno dato: 30 milioni.

