Calciomercato Bundesliga: tutti i migliori calciatori in scadenza giugno 2022 in Germania

I migliori giocatori in scadenza giugno 2022 della Bundesliga.

Anche in Germania non mancano i giocatori di talento ma che sono in scadenza per il prossimo anno. Tra questi configura sicuramente Leon Gortezka del Bayern Monaco ma anche Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Ecco i migliori giocatori in scadenza a giugno 2022:

Leon Gortezka (Bayern Monaco)

L’attaccante della nazionale tedesca potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero. Goretzka gioca con i bavaresi dal 2018 ma potrebbe non rinnovare. Secondo i rumors che provengono dalla Germani, il giocatore ex Schalke 04 avrebbe chiesto un aggiustamento dell’attuale stipendio che si aggirerebbe sui 15 milioni di euro. Cifra concordata anche dal suo agente e mostrare al Bayern Monaco. Il rischio è di perderlo a parametro zero e, tra le big, la Juventus sarebbe la prima interessata.

Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)

L’attaccante svizzero del Borussia viene da un buon Europeo dov’è riuscito ad arrivare ai quarti battendo la Francia. Nella scorsa stagione della Bundesliga ha realizzato un solo gol in 25 partite. Non è impensabile che il classe 96′ potrebbe lasciare la Germania. Già in estate c’era stato l’interesse di due squadre italiane: il Napoli e l’Atalanta che lo volevano per il proprio reparto offensivo. Alla fine è rimasto a Mönchengladbach ma non è da escludere che possa partire via. Il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni .

Corentin Tolisso (Bayern Monaco)

Sempre dal Bayern c’è anche Tolisso. Una vera e propria riserva di lusso in uno squadrone come quello tedesco. Non c’è tantissimo spazio per il francese che potrebbe non voler continuare a stare in panchina. Difficile, quindi ,il suo rinnovo. Da tempo era stato accostato alla Juventus ma, negli ultimi tempi, l’Inter si sarebbe mossa per lui. La squadra di Viale della Liberazione vorrebbe tentare il colpaccio da svincolato, anche se attualmente il giocatore è infortunato.

Alex Witsel (Borussia Dortmund)

Alex Witsel, centrocampista classe 1989 della nazionale belga e del Borussia Dortmund, non sembra voler rimanere in Germania. Il suo contratto potrebbe essere in scadenza con i gialloneri e potrebbe essere una ghiotta occasione per le italiane. In passato c’è stata la Juventus, poi defilata, ed ora l’Inter sembrerebbe essere sulle sue tracce. Sarebbe un’ottima occasione a zero per il centrocampo del Biscione.

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Di grande esperienza anche Hummels. Il giocatore veste la maglia del Borussia Dortmund dal 2019. Lo scorso anno è stato impiegando praticamente in tutte le partite, giocandone 33. Il tedesco è uno dei rinforzi della squadra di Marco Rose, anche se si è infortunato. Il suo contratto è in scadenza e, considerata l’età, non sembra esserci ancora l’intesa con il club sul rinnovo. Anche Hummels, quindi, potrebbe partire a zero.

