Calciomercato Bundesliga Gennaio 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Il calciomercato invernale ha portato qualche bella novità in Bundesliga. Prima fra tutte, il ritorno di Khedira che si è trasferito a parametro zero dalla Juventus all’Herta Berlino. Il vero colpo lo ha messo però a segno il Lipsia, che ha portato alla casa madre, via Salisburgo, il giovane promettente ungherese Szoboszlai. Andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono state le operazioni di ogni club in questa campagna acquisti.

Tabella trasferimenti Bayern Monaco

Acquisti

Cessioni

Chris Richards (prestito, Hoffenheim)

Joshua Zirkzee (Prestito, Parma)

Lipsia

Acquisti

Dominik Szoboszlai (definitivo, 20 milioni, dal Salisburgo)

Cessioni

Eric Martel (prestito gratuito all’Austria Vienna)

Dennis Borkowski (Prestito gratuito, Norimberga)

Tim Schreiber (Prestito, Hallescher)

Borussia Monchengladbach

Acquisti

Kouadio Koné (definitivo, 9 milioni, dal Tolosa)

Joe Scally (definitivo, 1,8 milioni, dal NY FC)

Cessioni

Kouadio Koné (prestito al Tolosa)

Laszlo Benes (prestito all’Augusta)

Bayer Leverkusen

Acquisti

Jeremie Firmpong (Definitivo, 11 milioni, dal Celtic)

Demarai Gray (Definitivo, 2 milioni, dal Leicester)

Timothy Mensah (Definitivo, 1,7 milioni, Manchester United)

Hoffenheim

Acquisti

Georgino Rutter (Definitivo, 500.000, dal Rennes)

Chris Richards (Prestito, dal Bayern)

Cessioni

Joao Klauss (Prestito oneroso, 550.000 euro, Standard Liegi)

David Otto (prestito gratuito, Regensburg)

Jacob Larsen (prestito gratuito, Anderlecht)

Wolfsburg

Cessioni

Omar Marmoush (Prestio, 100.000, ST. Pauli)

Yunus Malli (Gratuito, Trabzonspor)

Felix Klaus (Prestito gratuito Dusserdolf)

William (prestito gratuito, Schalke)

Friburgo

Cessioni

Luca Itter (Prestito, Greuther Furth)

Amir Abrashi (prestito gratuito, Basilea)

Eintracht Francoforte

Acquisti

Luka Jovic (Prestito, dal Real Madrid)

Cessioni

Bas Dost (Definitivo, 4 milioni, Bruges)

David Abraham (Gratuito, Huracàn)

Marijan Cavar (Gratuito, Greuther Furth)

Dominik Kohr (Gratuito, Magonza)

Danny Da Costa (Prestito gratuito, Magonza)

Herta Berlino

Acquisti

Nemanja Radonjic (Prestito oneroso, 250.000, da Marsiglia)

Sami Khedira (Gratuito, da Juventus)

Dennis Jastrzembski (Ritorno dal prestito dal Padeborn)

Cessioni

Dennis Jastrzembski (prestito gratuito Wakdh Mannheim)

Union Berlino

Acquisti

Peter Musa (Prestito oneroso, 250.000 euro, Slavia Praga)

Leon Dajaku (Prestito dal Bayern B)

Cessioni

Lennart Moser (Prestito gratuito, Klagenfurt)

Schalke 04

Acquisti

Sead Kolasinac (Prestito gratuito, Arsenal)

Klaas-Jan Huntelaar (Gratuito, gratuito dall’Ajax)

Shkodran Mustafi (Gratuito, Arsenal)

William (Prestito gratuito, Wolfsburg)

Cessioni

Ozan Kbak (prestito oneroso, 1,1 milioni, al Liverpool)

Rabbi Matondo (Prestito gratuito, Stoke City)

Ahmed Kutucu (Prestito, Hercules Almelo)

Vedad Ibisevic (svincolato)

Nick Taitague (svincolato)

Magonza

Acquisti

Dominik Kohr (Prestito, dall’Eintracht)

Danny Da Costa (Gratuito dall’Eintracht)

Robert Glatzel (Prestito dal Cardiff)

Cessioni

Jean-Philippe Mateta (Prestito oneroso, 3,50 milioni, al Crystal Palace)

Issah Abass (Prestito gratuito, Twente)

Dimitri Lavallé (Prestitp gratuito Saint-trudain)

Dong-Woo-Ji (Prestito gratuito, Braunschweig)

Aaron Martin (Prestito gratuito, dal celta Vigo)

Colonia

Acquisti

Emmanuel Dennis (prestito oneroso, 1,250 milioni, Club Bruges)

Max Meyer (gratuito Crystal Palace)

Cessioni

Christian Clemens (gratuito, Darmstadt 98

Frederik Sorensen (Gratuito, da Pescara)

Anthony Modeste (Gratuito Saint-Etienne)

Augusta

Acquisti

Laszlo Benes (Prestito gratuito dal Borussia Monchengladbach)

Cessioni

Felix Goetze (Prestito gratuito Klautern)

Werder Brema

Acquisti

Michael Zetterer (Rientro prestito dallo Zwolle)

Cessioni

Stefanos Kapino (Prestito gratuito Sandhausen)

Tahith Chong (Rientro allo United dal prestito)

Arminia Bielefeld

Acquisti

Masaya Okugawa (Prestito gratuito dal Salisburgo)

Michel Vlap (Prestito gratuito dall’Anderlecht)

Cessioni

Brian Behrendt (Definitivo, 100.000, Braunschweig)

Noel Neimann (prestito gratuito, Turkgucu Munch)

Sebastian Muller (Prestito gratuito, VfL Osnabruck)

Stoccarda

Cessioni

Ailton (Gratuito, Midtjyalland)

Maxime Awoudja (prestito gratuito, Turkgucu Munch)

