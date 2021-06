Calciomercato, attento Milan: Inter anche su Kessie se non rinnova!

Si complica il rinnovo di Kessiè con il Milan. L’Intrer, dopo Calhanoglu, prova un nuovo sgarbo ai cugini.

Come Calhanoglu: anche Franck Kessié potrebbe finire all’Inter a parametro zero. L’ivoriano è ben lungi dal firmare il rinnovo di contratto con il Milan, che potrà godere delle sue prestazioni fino al 30 giugno 2022. Il nodo essenziale sta nella distanza tra domanda (6 milioni richiesti da Raiola per il rinnovo) e offerta (3,8 milioni proposti dal Milan, a fronte dei 2,2 che Kessiè guadagna attualmente).

A queste condizioni è difficile pensare di continuare insieme. E su un centrocampista in grado di segnare 14 reti tra campionato e coppe, agendo da mediano in un centrocampo a due, sono tante le richieste. Vorrebbe approfittarne l’Inter che, ingolosita dall’affare Calhanoglu chiuso solo un paio di settimane fa, si prepara a fare un nuovo sgarbo ai cugini.

Marotta e Ausilio stanno monitorando attentamente la situazione, pronti a partire all’attacco nel caso la situazione rinnovo non dovesse sbloccarsi. Ci si potrebbe provare già quest’estate, mettendo pressione al Milan che rischia di perdere uno dei suoi migliori giocatori a parametro zero, come già successo per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Oppure, appunto, tentare il colpaccio a “gratis”, dovendo però attendere la prossima sessione estiva di calciomercato. Ipotesi che il Milan vuole assolutamente scongiurare e proverà a farlo chiudendo le trattative entr la fine di luglio.

