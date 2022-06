Calciomercato Atalanta: colpo Ederson dalla Salernitana, che prende João Pedro

Ederson della Salernitana nel mirino dell’Atalanta. I granata cercano di arrivare al gioiello del Cagliari João Pedro. Tutti gli aggiornamenti.

Una stagione di alti e bassi quella dell’Atalanta. Dopo un inizio davvero davvero brillante in cui era in lotta per Champions League , la squadra di Gian Piero Gasperini ha perso terreno nelle ultime giornate. A fine stagione è arrivato un ottavo posto che agli orobici sta decisamente stretto, soprattutto dopo le ultime stagioni in cui la Dea ha sempre lottato per le posizioni al vertice.

In attesa di capire del futuro di diverse pedine importanti come Duván Zapata e Luis Muriel, i bergamaschi decidono di coprirsi a centrocampo. Un colpo in mediana sembrerebbe essere in dirittura di arrivo. La Salernitana, che ha raggiunto la salvezza nell’ultima giornata, potrebbe cedere ai nerazzurri Ederson. Manca davvero pochissimo per l’acquisto del brasiliano.

Per Ederson l’Atalanta avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro più Matteo Lovato, difensore che quest’anno è stato in prestito con la maglia del Cagliari. La Salernitana, però, avrebbe avanzato anche un’altra offerta: vorrebbe anche il prestito di Caleb Okoli sulle cui tracce c’è la neopromossa Cremonese.

Se la Salernitana dice addio ad Ederson, potrebbe mettere in canna un colpo davvero importante, sempre in ottica Cagliari. Secondo le ultime notizie, João Pedro potrebbe arrivare in Campania. L’incontro tra direttore sportivo dei granata Morgan De Sanctis ed il dirigente dei sardi, Stefano Capozzucca, è stato positivo.

L’italo brasiliano, che quest’anno ha esordito anche nella Nazionale di Roberto Mancini, è stato il grande protagonista dei rossoblù. Per lui 13 reti in 37 partite che, però, non sono bastate ad evitare la retrocessione del Cagliari. Adesso l’attaccante è pronto a ricominciare una nuova avventura in Serie A.