Calciomercato, Atalanta attenta: Al Nassr offre 6 milioni annui al Papu Gomez

L’Al Nassr ha presentato un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro all’Atalanta per il Papu Gomez, al quale è stato proposto un contratto di due anni più opzione di rinnovo da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus e una serie di benefit per facilitare l’ambientamento del giocatore in Arabia Saudita

Il calciomercato vive di voci, ma anche di clamorose trattative ed operazioni che, magari, erano inaspettate ed imprevedibili.

Anche quest’anno, nella prima era post Coronavirus, al secolo Covid-19, i tifosi tremeranno di fronte al possibile addio dei propri beniamini.

Il pericolo ora è per l’Atalanta, visto che il proprio capitano, il fulcro del gioco di Gian Piero Gasperini, il cuore della squadra e uno degli artefici dei record e dei successi degli ultimi anni, potrebbe dire addio, lasciare Bergamo e l’Italia.

Infatti, il club bergamasco ha ricevuto un’offerta monstre dal club saudita dell’Al Nassr, che ha messo sul piatto ben 15 milioni di euro pur di portare a casa Alejandro Gomez, conosciuto da tutti come il Papu.

L’Atalanta ha aperto le porte alla possibile cessione del proprio capitano, lasciando però a Gomez la piena libertà di decidere se trasferirsi in Arabia Saudita o continuare la sua storia d’amore con i nerazzurri.

D’altronde, l’offerta al calciatore è davvero faraonica, visto che l’Al Nassr ha proposto un contratto di due anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, da 6 milioni di euro netti a stagione, ai quali aggiungere una serie di benefit, dai bonus alla casa e all’automobile, così da facilitare il suo ambientamento in Arabia Saudita.

In realtà, pare che Gomez ci stia davvero pensando, avendo già rifiutato una prima offerta da 5 milioni di euro netti annui di qualche giorno fa da parte dell’Al Nassr, che così ha aumentato la propria proposta, che però è ancora leggermente distante dalle richieste dell’argentino, che pare voglia almeno 8 milioni di euro netti a stagione.

La trattativa continuerà nei prossimi giorni, ma la sensazione è che Gomez possa davvero lasciare l’Atalanta e accettare la proposta del club saudita, una scelta di vita difficile, grazie alla quale concluderebbe la propria carriera con un ingaggio faraonico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS