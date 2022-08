Calciomercato: Antony al Manchester United, Ziyech torna all’Ajax e il Chelsea compra Fofana

Il Manchester United acquista Antony dall’Ajax per 100 milioni di euro, con Ziyech che torna ad Amsterdam dopo due stagioni, mentre il Chelsea paga Fofana ben 88 milioni di euro, bonus compresi

Era il mese di febbraio e nasceva la Super League, una competizione creata dai più importanti club europei per distaccarsi dalla UEFA, autogovernarsi gestendo autonomamente i grandissimi introiti generati dal proprio appeal, provocando la sommossa popolare e, in taluni casi, anche politica.

Non se ne fece più niente, visto che nel giro di circa quarantotto ore la maggior parte dei club decisero di distaccarsi dal format, un passo indietro che lasciò basiti Juventus, Barcellona e Real Madrid, i fondatori ancora rimasti nel gruppo.

Eppure, esiste già una Super Lega. Si trova in Inghilterra e si chiama Premier League, dove anche una neo promossa come il Nottingham Forest, ad esempio, può spendere oltre 100 milioni di euro venendo dalla cadetteria, nel giro di due mesi.

Ed è proprio lì, dov’è nato il calcio e dov’è il vero calcio, grazie alla competitività di un campionato sempre in bilico tra più squadre, che ci sono i colpi di mercato più importanti in ogni sessione estiva ed invernale.

Anche questa volta, infatti, proprio negli ultimi giorni, dopo i vari Darwin Nunez al Liverpool e Erling Braut Haaland al Manchester City, operazioni da circa 100 milioni di euro, che anche altri club hanno aperto il portafoglio per piazzare colpi da tripla cifra.

Questa volta si tratta di Manchester United e Chelsea. Dopo lunghissimi tiri e molla e trattative infinite a colpi di rilanci milionari, finalmente i due club hanno trovato l’accordo con Ajax e Leicester City per Antony e Wesley Fofana.

Il brasiliano si trasferirà all’Old Trafford per 100 milioni di euro, bonus compresi, mentre il francese giocherà allo Stamford Bridge per 88 milioni di euro, bonus compresi.

Contestualmente, c’è il ritorno del figliol prodigo Hakim Ziyech ad Amsterdam per circa 10 milioni di euro, con buona pace per il Milan, che aveva deciso di non affondare il colpo nelle scorse settimane, nonostante trattative durate diversi mesi.