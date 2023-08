Calciomercato, addio Milan: De Ketelaere all’Atalanta

Il Milan, dopo un solo anno, saluta il belga De Ketelaere che non lascia la Serie A. Trovato l’accordo con l’Atalanta per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

I colpi di calciomercato del Milan della passata stagione sono ricordi che la società rossonera vuole dimenticare al piu’ presto. Gli artefici, Maldini e Massara hanno ricevuto il benservito. Charles De Ketelaere dovrebbe fare la stessa fine. Le sue prestazioni non hanno convinto, ragion per cui i rumors di un suo possibile trasferimento si sono infittiti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe trovato un accordo di massima con l’Atalanta. De Ketelaere dovrebbe finire alla corte di mister Gasperini, entusiasta e convinto delle potenzialità, con la formula del prestito oneroso, si parla di 3 milioni, con un diritto fissato a 23 milioni.

Se il Milan e l’Atalanta sembrerebbero avviati alla conclusione della trattativa in maniera positiva, mancherebbe solo il sì del giocatore. De Ketelaere si deve convincere che il progetto bergamasco sia quello giusto, del rilancio e della definitiva consacrazione.

De Ketelaere, operazione rilancio: il Milan non ci crede, l’Atalanta scommette

Charles De Ketelaere è stato il grande colpo di calciomercato del Milan, targato Paolo Maldini. Nella passata stagione per una cifra intorno a 33 milioni di euro, i rossoneri lo prelevarono dal Bruges.

De Ketelaere, l’ex talento del Bruges, con la maglia del Milan ha giocato 40 partite, quasi mai titolare, senza mai segnare ma soprattutto senza mai incidere. Un corpo estraneo alla manovra rossonera, tanto che è finito ai margini delle scelte di mister Pioli.

Un investimento che non ha soddisfatto le aspettative del Milan, e che ora si presta a liberarsi. L’auspicio di De Katelaere in virtu’ della giovane età, è quello di rilanciarsi. L’Atalanta ci avrebbe pensato e vorrebbe scommettere su di lui. Un rischio calcolato: prestito con diritto, senza controriscatto da parte dei rossoneri.

All’Atalanta, De Katelaere troverebbe un ambiente con meno pressioni, ma soprattutto il maestro Gasperini. Il belga e il suo entourage si devono convincere che Bergamo potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Non giocherà in Champions League, ma comunque avrà la possibilità di esprimersi in Europa League. Cambierà solo la musica, perché alla fine il suo stipendio, in linea con tetti imposti dalla famiglia Percassi, dovrebbe rimanere tale.