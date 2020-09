Calciomercato, addio Inter: Candreva va alla Sampdoria

Antonio Candreva è un nuovo calciatore della Sampdoria. L’esterno lascia l’Inter per circa 2 milioni di euro.

“Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni, ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo, Inter”.

Con queste parole, emesse attraverso il proprio profilo Instagram, Candreva saluta la causa nerazzurra. L’ex Lazio si accaserà ora a Genova, sponda Sampdoria. Per lui un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. Per l’Inter incasso da circa 2 milioni di euro.

Fonte immagine: Facebook – Tutto Inter

Una chiusura di rapporto, però, che oltre alle belle parole rilasciate dal calciatore, lascia un po’ d’amaro in bocca al suo procuratore, Federico Pastorello, che si è espresso così sulla vicenda: “Siamo molto dispiaciuti di come l’Inter c’abbia comunicato che Antonio non avrebbe fattto parte del progetto. Sono stati bruschi. Ciò che conta, però, ad oggi è che Candreva sia molto felice e motivato di cominciare questa nuova avventura”.

Tra Ranieri e Candreva balla solo un ufficialità che arriverà nelle prossime ore. Decisiva per la chiusura della trattativa la spinta del presidente Ferrero, il quale si è sempre detto fiducioso sul benestare della trattativa.

