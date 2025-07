Calcio e talento: classifica dei 10 migliori centrocampisti Under 23 d’Europa

Nel calcio europeo degli ultimi anni, i centrocampisti under 23 hanno assunto un ruolo sempre più cruciale nella costruzione del gioco, nella gestione dei ritmi e nella rifinitura offensiva. La nuova generazione unisce visione tattica, tecnica sopraffina e resistenza atletica, riuscendo spesso a emergere nei top club già prima dei 21 anni. Ecco una classifica dettagliata dei 10 migliori centrocampisti Under 23 d’Europa nel 2025, con analisi approfondite sulle caratteristiche tecniche e statistiche che li rendono unici.

Warren Zaïre-Emery: il metronomo precoce del PSG

A soli 19 anni, Warren Zaïre-Emery è già una colonna del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese. Titolare fisso nel centrocampo di Luis Enrique, ha impressionato per maturità tattica, pulizia di palleggio e leadership, tanto da indossare la fascia di capitano nella Francia U21. I suoi numeri parlano chiaro: oltre 90% di precisione nei passaggi, 4 gol e 6 assist nella stagione 2024/2025, 11 presenze in Champions League con 2 gol nei quarti e semifinali. Il PSG lo considera incedibile e il suo valore è schizzato oltre i 100 milioni.

João Neves: il cuore pulsante della mediana portoghese

Dopo l’esplosione al Benfica, il passaggio al PSG ha consolidato João Neves come uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Classe 2004, è un centrocampista completo, capace di giocare sia da regista che da mezzala. Le sue qualità principali sono intelligenza posizionale, aggressività nei duelli e precisione nei passaggi verticali. Nella Ligue 1 2024/2025 ha collezionato 5.2 recuperi palla a partita e il 92% di passaggi riusciti. Fondamentale anche nella nazionale maggiore del Portogallo, con cui ha disputato da protagonista l’Europeo Under 21 e le qualificazioni mondiali.

Rodrigo Mora: la rivelazione precoce del Porto

Appena 18enne, Rodrigo Mora è diventato il più giovane titolare fisso del centrocampo del Porto dal 2000. Dotato di una visione di gioco sorprendente e di un piede sinistro educato, ha segnato 10 gol e fornito 7 assist in tutte le competizioni, cifre impressionanti per un centrocampista centrale. Sa agire sia da regista arretrato che da incursore, sfruttando l’intelligenza tattica e l’abilità nel trovare spazi tra le linee. È seguito da diversi club di Premier League e Liga.

Lucien Agoumé: rinascita totale a Siviglia

Dopo alcuni anni di apprendistato in Italia, Lucien Agoumé ha trovato la sua consacrazione al Siviglia. Classe 2002 ma ancora sotto i 23 anni per l’intera stagione 2024/2025, è diventato uno dei migliori mediani difensivi della Liga. Brilla per fisicità, senso della posizione e capacità di spezzare le trame avversarie, ma anche per passaggi filtranti rapidi e precisi. In Liga ha registrato una media di 8.4 duelli vinti a partita e una percentuale di successo nei contrasti superiore all’80%.

Rocco Reitz: la diga intelligente del Gladbach

Il tedesco Rocco Reitz, classe 2002, è stato eletto dal CIES Football Observatory come miglior centrocampista difensivo Under 23 in Europa nel primo semestre 2025. Pilastro del Borussia Mönchengladbach, abbina ordine, capacità di interdizione e copertura degli spazi con letture difensive da veterano. Nella Bundesliga è al primo posto per intercetti e contrasti riusciti tra gli Under 23. Già osservato con interesse da Bayern e Lipsia, ha il profilo del futuro mediano della nazionale tedesca.

Kenan Yıldız: talento totale tra centrocampo e trequarti

Turco di origine ma cresciuto calcisticamente tra Bayern Monaco e Juventus, Kenan Yıldız è una delle stelle più luminose della nuova generazione. Anche se utilizzato spesso come trequartista, ha dimostrato di poter giocare da mezzala moderna con compiti di costruzione e finalizzazione. Vanta 8 gol e 9 assist in Serie A 2024/2025 e un’ottima media di dribbling riusciti. È stato eletto Golden Boy nel 2024 e inserito nella squadra dell’anno della Serie A, confermando una crescita continua.

Sverre Nypan: il predestinato norvegese

Appena 18 anni, ma già acquistato dal Manchester City dopo una stagione straripante con il Rosenborg. Sverre Nypan è un centrocampista dinamico, capace di collegare i reparti e portare palla in progressione. I suoi punti di forza sono l’inserimento, la capacità di dettare i tempi e l’equilibrio tattico. Ha vinto il premio di miglior giovane della Eliteserien 2024 e ha esordito con la nazionale norvegese. Al City sarà inserito gradualmente, ma il talento è già evidente.

Martín Zubimendi: equilibrio e intelligenza da veterano

Punto fermo della Real Sociedad e obiettivo dichiarato di Barcellona e Arsenal, Martín Zubimendi è un regista difensivo di straordinaria lucidità. Nonostante la giovane età (23 anni appena compiuti), ha già maturato 150 presenze in Liga e 30 in competizioni europee. Gioca con semplicità, efficacia e intelligenza, paragonato spesso a Busquets per lo stile sobrio ma dominante. La sua capacità di leggere il gioco e anticipare le azioni avversarie lo rende imprescindibile.

Romeo Lavia: visione e copertura nella Premier

Dopo l’esperienza al Southampton, il passaggio al Chelsea ha fatto decollare la carriera di Romeo Lavia. Nato in Belgio nel 2004, è uno dei mediani più completi della Premier League. Ottimo nei recuperi, sa dettare i tempi e partecipare attivamente alla costruzione dal basso. Ha registrato una media di 6.7 recuperi palla e il 90% di passaggi riusciti nella stagione 2024/2025, nonostante i problemi muscolari che ne hanno limitato l’impiego. A pieno regime è tra i migliori nel suo ruolo.

Khéphren Thuram: potenza e progressione al servizio della Juventus

Chiude la classifica Khéphren Thuram, neo-acquisto della Juventus e figlio d’arte. Classe 2001, ha mostrato grande crescita nelle ultime stagioni con il Nizza. Alto, potente, ma anche rapido e tecnico, può giocare sia da mediano che da mezzala sinistra. Ha impressionato per progressioni palla al piede, contrasti vinti e passaggi chiave. È il centrocampista che combina meglio fisicità e tecnica tra gli Under 23 in Italia, e Allegri punta su di lui per ringiovanire la mediana bianconera.

La top 10 dei migliori centrocampisti Under 23 in Europa mostra quanto sia profondo e variegato il talento emergente nel cuore del campo. Registi, mezzali, trequartisti e mediani: ciascuno di questi profili ha già inciso ad altissimo livello. Alcuni hanno vinto trofei internazionali, altri sono destinati a dominare nei prossimi anni. Il centrocampo del futuro è già qui, e i club europei più lungimiranti lo sanno bene.