Video Gol Highlights Cagliari-Sassuolo 2-1 e Sintesi 11-12-2023

Video Gol e Highlights di Cagliari-Sassuolo 2-1 , 15° giornata Serie A 2023/24: al vantaggio firmato da Laurentiè per gli ospiti rispondono Lapadula e Pavoletti per la rimonta nei minuti di recupero!

Una vittoria importantissima per i sardi acciuffata nei minuti di recupero ai danni di un Sassuolo partito meglio, ma che poi lentamente si è spento.

Pavoletti è l’uomo delle acrobazie e delle reti nei minuti finali. Lui regala tre punti importantissimi ai sardi che ora cominciano a respirare. Sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Per il Sassuolo, invece, è il secondo stop di fila e la classifica comincia a piangere!

Sintesi Cagliari-Sassuolo 2-1:

Formazione ospite che parte meglio dei padroni di casa. Al terzo minuto già pericolosi con Laurienté che batte una punizione dalla trequarti, ma Scuffett blocca in due tempi.

Due minuti più tardi ancora pericolosi gli emiliani che vanno vicino alla marcatura. Questa volta è Pinamonti che crossa, a colpire di testa ci pensa Hernique, ma è prodigioso l’intervento di Scuffett che salva in corner!

VANTAGGIO DEL SASSUOLO! Da calcio d’angolo battuto da Laurienté, è più lesto e bravo di tutti Erlic a schiacciare di testa, superando Scuffet!

Provano a reagire i padroni di casa, riversandosi nella metà campo avversaria. Al ventesimo hanno un’occasione importante con un colpo di testa di Prati su corner di Viola. Il portiere neroverde si supera e salva la rete bloccando la sfera sulla linea di porta!

Verso la metà della prima frazione ospiti che riprendono la spinta in avanti. È Pinamonti a calciare da centro area a e spedire la sfera larga sul fondo.

Alla mezz’ora un colpo di testa debole di Goldaniga su corner di Viola non impensierisce il portiere neroverde.

Termina la prima frazione con il vantaggio della formazione neroverde.

Ripresa che inizia dove avevamo lasciato la prima frazione. Ancora gli ospiti in avanti, con un calcio di punizione battuto da Laurentié da posizione invitante e la sfera che termina alta sopra la traversa!

Verso la metà della ripresa la partita potrebbe riaprirsi a causa di un episodio importante per i padroni di casa. Gli ospiti rimangono in dieci uomini per un secondo cartellino giallo per Tressoldi

Quando scocca la metà del secondo tempo sardi acquisiscono maggiore intraprendenza. Oristanio prova una conclusione dal limite dell’area, ma colpisce la sfera in maniera lenta e termina sopra la traversa.

Quando mancano due minuti al termine della partita padroni di casa pericolosi! Pavoletti riesce a colpire di testa all’interno dell’area di rigore, da un calcio d’angolo di Viola, ma la sua conclusione viene salvata prima che entri in porta dal provvidenziale intervento di Henrique!

PAREGGIO DEL CAGLIARI! Guizzo di Luvumbo sulla fascia, cross al centro, Lapadula controlla la sfera e batte di destro Consigli con l’aiuto di una deviazione!

Due minuti più tardi ancora padroni di casa in avanti pericolosamente. Conclusione dal limite di Zappa che non trova la porta. Subito dopo è Mancosu a provarci, anche lui senza esito.

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Splendida conclusione con una rovesciata di Pavoletti, dopo un assist di Shomurodov!

L’arbitro decreta la fine delle ostilità! Rimonta completata dei sardi che vincono e allontanano la zona retrocessione!

Highlights e Video Gol di Cagliari-Sassuolo 2-1:

Tabellino di Cagliari-Sassuolo 2–1:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (92′ st Marco Mancosu); Nandez (59′ st Pavoletti), Prati (92′ st Andrea Petagna), Sulemana (59′ st Luvumbo); Viola, Oristanio (74′ st Shomurodov); Lapadula. All. Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña (73′ st Bajrami); Racic (81′ st Volpato), M. Henrique; Castillejo (65′ st Ferrari), Thorstvedt, Laurienté (65′ st Pedersen); Pinamonti (81′ st Mulattieri). All. Dionisi

Arbitro: Mariani (Aprilia)

Marcatori: 7′ pt Erlic (S), 94′ st Lapadula (C), 99′ st Pavoletti (C)

Assist: 7′ pt Laurienté (S), 94′ st Luvumbo (C), 99′ st Shomurodov (C)

Ammoniti: Laurienté (S), Tressoldi (S), Erlic (S), Goldaniga (C), Consigli (S), Thorstvedt (S), Mulattieri (S)

Espulsioni: 62′ st Tressoldi (S)