Cagliari – Roma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 14° Giornata

Dove vedere Cagliari – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 14° Giornata Serie A, Domenica 7 Dicembre ore 15:00.

Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli di domenica sera che è costata alla formazione di Gasperini la perdita del primato in Serie A, la Roma punta a rialzarsi immediatamente cercando un successo esterno domenica, sul campo di un Cagliari in evidente difficoltà.

Se i giallorossi restano lanciatissimi nelle zone alte della classifica, il quadro è ben diverso per i sardi, che non centrano una vittoria in campionato da settembre e arrivano a questo appuntamento scossi anche dall’eliminazione subita in Coppa Italia nel turno infrasettimanale.

Guarda Cagliari – Roma in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Cagliari – Roma:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Luperto, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

Dove vedere Cagliari – Roma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Cagliari – Roma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Cagliari – Roma di Domenica 7 Dicembre ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cagliari – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Roma:

Dopo 12 giornate, la Roma si era issata al primo posto solitario della Serie A per la prima volta da oltre dieci anni, ma la vetta è durata poco: la sconfitta immediata contro i campioni in carica ha riportato i giallorossi con i piedi per terra.

Nel Derby del Sole, la squadra di Gian Piero Gasperini è apparsa in difficoltà dal primo all’ultimo minuto, subendo un 1-0 interno contro il Napoli, che ha confermato tutto il peso della propria leadership scudettata.

Nonostante il passo falso, va ricordato che l’ultima volta in cui la Roma perse due gare consecutive in campionato risale a un anno fa, periodo dopo il quale il breve ma efficace ciclo di Claudio Ranieri aprì la strada all’attuale progetto tecnico.

Il progresso rispetto alla scorsa stagione è evidente: a questo punto del torneo, i giallorossi hanno 14 punti in più, restando pienamente in corsa per l’obiettivo principale, ovvero tornare in Champions League. Un successo in Sardegna porterebbe a 30 punti dopo 14 turni, traguardo che manca da otto anni, anche se una rosa non profondissima dovrà dimostrare di reggere al ritmo intenso delle prossime settimane.

Il match di domenica apre infatti una maratona logistica: nove partite in 35 giorni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, un blocco che metterà a dura prova equilibrio e rotazioni. Per questo motivo, la trasferta di Cagliari diventa l’occasione ideale per impostare il passo giusto.

I precedenti parlano a favore dei capitolini: una sola sconfitta negli ultimi 20 incroci con i sardi, impreziosita da 14 vittorie e da una serie aperta di tre partite consecutive senza subire gol contro i rossoblù.

Come arriva il Cagliari:

L’unica vittoria del Cagliari contro la Roma negli ultimi anni risale all’aprile 2021, un dato che racconta quanto la tradizione recente sia sfavorevole ai sardi.

Anche l’attualità non aiuta: i rossoblù attraversano un momento complicatissimo, avendo raccolto solo quattro punti nelle ultime nove gare di Serie A. Dopo il rocambolesco 3-3 con il Genoa, sfumato nei minuti finali, la squadra guidata da Fabio Pisacane ha chiuso novembre con un’altra battuta d’arresto, perdendo 2-1 contro la Juventus nonostante il vantaggio iniziale firmato da Sebastiano Esposito. A ribaltare la situazione ci ha pensato Kenan Yildiz, autore di una doppietta che ha condannato gli isolani a un nuovo ko a Torino.

La settimana non è stata più benevola nemmeno in Coppa Italia: mercoledì sera un altro sigillo di Esposito ha trascinato il match con il Napoli ai rigori, ma gli errori dal dischetto di Mattia Felici e Zito Luvumbo hanno fatto svanire anche questa occasione.

Ora eliminato dalla coppa, il Cagliari è chiamato a concentrare tutte le energie sulla lotta salvezza, con un margine sulla zona retrocessione che si assottiglia pericolosamente.

Pronostico Cagliari – Roma:

La Roma non è una squadra particolarmente esplosiva in zona gol, ma resta una delle difese più solide del campionato, con appena sette reti subite finora. Anche in Sardegna potrebbe nascere una sfida equilibrata, giocata su episodi e dettagli.

Il Cagliari, però, sembra scivolare sempre più vicino alla zona retrocessione e attraversa un momento in cui tutto gira storto. Alla luce di questo contesto, i rossoblù potrebbero dover rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria, mentre i giallorossi hanno le carte in regola per strappare tre punti di peso in trasferta.

