Cagliari-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 14-03-2021

Cagliari-Juventus, partita valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Semplici senza Pavoletti e Lykogiannis, Pirlo dovrà rinunciare a Demiral.

Domani alle ore 18:00 il Cagliari ospiterà la Juventus alla Sardegna Arena nella partita che vale la ventisettesima giornata di Serie A.

Da quando Semplici è diventato allenatore della squadra, i rossoblu hanno fatto vedere cose positive. Negli ultimi 3 turni, il Cagliari ha portato a casa 7 punti su 9, battendo Crotone e Bologna senza subire gol e pareggiando 2-2 nell’ultima partita contro la Sampdoria.

Davanti ci sarà una Juventus molto ferita dopo l’eliminazione subita in Champions League per mano del Porto. I bianconeri hanno ora solo il campionato e vogliono lottare per lo scudetto fino a quando sarà possibile.

Le ultime sulle formazioni di Cagliari e Juventus

Oltre a Sottil, Walukiewicz e Rog infortunati, Semplici dovrà fare a meno degli squalificati Pavoletti e Lykogiannis. Sarà 3-5-2 per il Cagliari con Cragno tra i pali, Ceppitelli, Godin e Rugani a comporre il trio difensivo, Marin, Duncan e Nainggolan si muoveranno a centrocampo, mentre Zappa e Nandez agiranno sugli esterni. In attacco sarà Simeone a giocare al fianco di Joao Pedro.

Pirlo non potrà contare su Demiral e Ramsey, alle prese con problemi fisici, mentre Bentancur è ancora positivo al COVID-19. La Juventus scenderà in campo con il 4-4-2 con Szczesny in porta (Buffon non è al meglio ndr.), Danilo, De Ligt, Chiellini e Bernardeschi in difesa, Arthur e Rabiot saranno gli interni di centrocampo, mentre Chiesa e McKennie saranno gli esterni. In avanti riposo per Morata con Kulusevski che agirà da seconda punta al fianco di Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. All. Leonardo Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Cagliari-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Cagliari-Juventus, gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251 del satellite) per tutti gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Cagliari-Juventus in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Cagliari-Juventus utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Cagliari-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Juventus- in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Cagliari-Juventus

I precedenti tra Cagliari e Juventus in terra sarda parlano in favore dei bianconeri. La Juventus si è infatti imposta in 19 confronti su 43 disputati in Sardegna, mentre 13 volte è uscito il segno X. Sono invece undici le affermazioni del Cagliari, l’ultima lo scorso anno per 2-0.

La vittoria della scorsa stagione permise ai rossoblu di interrompere una striscia negativa di 8 sconfitte consecutive. Per vedere un’altra vittoria del Cagliari contro la Juventus bisogna risalire infatti al 2009, con i sardi che vinsero sempre per 2-0.

In casa quest’anno il Cagliari ha raccolto solo 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, con ben 6 sconfitte. La gestione Semplici è iniziato proprio con una vittoria interna contro il Crotone ed i rossoblu vogliono ora migliorare questo score.

Non perfetta la Juventus in trasferta, con i bianconeri che hanno conquistato solo 20 punti su 36, ottenendo 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Uno score troppo negativo per le ambizioni della Juventus che sa di dover cambiare marcia e ci proverà già da domani.



