Cagliari-Juventus 1-2: scoppia il caso Nedved

Cagliari-Juventus 1-2, Sky mostra un Nedved contrariato dopo la sostituzione Dybala-Kean: ci sono frizioni con Allegri?

Il rapporto Nedved-Allegri torna a riempire le pagine dei giornali: il vicepresidente della Juventus fu tra gli artefici dell’esonero del mister toscano nel maggio 2019, e anche ora che il livornese è tornato alla guida della squadra, le incomprensioni tra i due non sembrano essersi dissolte del tutto.

Questione di punti di vista differenti, sul modo di gestire la squadra, e sul modo di interpretare il calcio. Divergenze che sembrano essere riemerse sabato sera, nell’anticipo contro il Cagliari. Le telecamere di Sky, al momento della sostituzione Dybala-Kean avvenuta al minuto 84, hanno catturato le immagini di un Nedved abbastanza contrariato in tribuna.

La reazione di Nedved all’uscita dal campo di Dybala. Immagine da Twitter

Un gesto di stizza, al momento dell’uscita dal campo della “Joya”, con il risultato ancora pericolosamente in bilico. Forse, il vicepresidente bianconero avrebbe preferito che Dybala restasse in campo fino al termine della partita. Il numero 10 della Juve, dopo un inizio complicato

Eppure i bianconeri a Cagliari hanno offerto una buona prestazione, come testimonia anche il numero dei tiri (20 a 4), indice di una netta supremazia sul terreno di gioco. I diretti protagonisti hanno provato a smorzare le polemiche nel post gara. Allegri, e la Juventus, sostengono che le immagini catturate da Sky si riferiscano a momenti precedenti della partita.

Dubbi su eventuali dissidi, però, rimangono: anche perché Nedved, interpellato nel prepartita sempre da Sky, aveva risposto con toni leggermente critici a una domanda su Allegri, il quale in settimana si era lamentato per i complimenti ricevuti dalla sua squadra dopo il big match, giocato bene, ma perso contro l’Inter.

Queste le parole di Nedved: “Non so quali complimenti ha sentito il mister, nessuno mi ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia. Al mister piace essere pratico e concreto, il rammarico può esserci, la Juve ha il DNA della vittoria, stiamo cercando di ottenere questo”.