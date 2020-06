Bundesliga, video gol highlights Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4: poker bavarese e titolo a un passo

Risultato Bayer Leverkusen – Bayern Monaco: 2-4, 30° giornata di Bundesliga: il Bayern Monaco strapazza 4-2 in trasferta il Bayer Leverkusen e si avvicina sempre più alla conquista del 30° titolo nazionale, con un momentaneo +10 sul Dortmund. Vantaggio dei padroni di casa con Alario, ma poi è show degli uomini di Flick che vanno a segno con Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandowski. Inutile il gol nel finale di Wirz.

Alla Bay Arena nel big match della 30°giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco si sbarazza in trasferta del Bayer Leverkusen con un netto 4-2 e fanno un ulteriore passo avanti verso la conquista del 30° MeisterSchale. Con 10 punti momentanei di vantaggio sul Borussa Dortmund secondo a quattro giornate dal termine, l’aritmetica del titolo potrebbe arrivare anche settimana prossima. Illusorio vantaggio delle Aspirine, che però presto cadono sotto i colpi dei campioni del Bayern e dominano la partita.

La sintesi di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4, 30° giornata di Bundesliga

La notizia più importante del prepartita è l’assenza per il Bayer Leverkusen di Kai Havertz, che ha accusato un problema muscolare. Partita importante per gli uomini di Bosz, ancora in corsa per un posto Champions. Il Bayern Monaco domina i primi minuti di gioco sul possesso palla, ma alla prima vera chance è il Leverkusen a portarsi avanti al 9° minuto: brutta palla persa da Boateng in uscita, Baumgarlinger lancia in profondità Alario che tutto solo batte Neuer per l’1-0.

I padroni di casa commettono però l’errore di abbassarsi troppo una volta passati in vantaggio e si richiudono nella propria area, lasciandosi in balia della maggiore tecnica dei bavaresi. Dopo qualche azione offensiva confusa, al 28° il Bayern scardina il muro del Leverkusen e trova il pari: Erroraccio di Diaby a centrocampo che regala palla a Goretzka, il tedesco lancia bene in profondità Coman che con un pallonetto scavalca Hradecky per l’1-1. Il Leverkusen prova a reagire, ma al 42° è 1-2 Bayern Monaco. Capolavoro di Goretzka che da fuori area incrocia in maniera poderosa e infila il portiere. Nemmeno 3 minuti ed è tris Bayern. Bel lancio di Kimmich, altro disastro difensivo del Leverkusen che lascia andare Gnabry che deve solo appoggiare in rete l’1-3 prima delle fine della prima frazione.

Bosz opera tre cambi nei secondi 45 minuti (dentro Wirz, Wendell e Demirbay), ma il Bayern ha ormai il controllo del match nella ripresa e non rischia quasi nulla. Partita che ha poco da dire nel secondo tempo, col Leverkusen arrendevole e dimesso di fronte alla prova di forza degli avversari che hanno dimostrato la maggior forza tecnica e di mentalità. Minuto 65 c’è gloria anche per Lewandowski che firma il suo 30° gol in campionato. Colpo di testa preciso e potente su assist del compagno Muller e 1-4 Bayern. Girandola di cambi negli ultimi minuti e rete della bandiera finale per il Leverkusen firmata Wirz, che con un mancino preciso da posizione complicata batte Neuer per il 2-4 finale.

Video Gol Highlights di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4, 30° giornata di Bundesliga

https://www.youtube.com/watch?v=hbn00PB2AP0

Il tabellino di Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 2-4, 30° giornata di Bundesliga

BAYER LEVERKUSEN – BAYERN MONACO 2-4

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky, Dragovic, Bender, Tapsoba, Amiri (46° st Demirbay), Baumgartliner (62° st Paulinho), Aranguiz, Bailey (46° st Wendell), Bellarabi (46° st Wirz), Alario (76° st Volland), Diaby

A disp: Tah, Paulinho, Demirbay, Wendell, Weiser, Palacios, Wirz, Ozcan, Volland. All.: Peter Bosz

Bayern Monaco (4-3-3): Neuer, Davies (85° st Hernandez), Alaba, Boateng, Pavard, Goretzka (74° st Martinez), Kimmich, Gnabry (74° st Alcantara), Muller, Coman (66° st Perisic), Lewandowski

A disp: Odriozola, Thiago Alcantara, Javi Martinez, Perisic, Hernandez, Ulreich, Singh, Zirkzee. All.: Hans-Dieter Flick

Arbitro: Manuerl Grafe (Germania)

Marcatori: 9° pt Alario (Bayer Leverkusen), 28° pt Coman (Bayern Monaco), 42° pt Goretzka (Bayern Monaco), 45° pt Gnabry (Bayern Monaco), 65° st Lewandowski (Bayern Monaco), 89° st Wirz (Bayer Leverkusen)

Ammoniti: Coman (Bayern Monaco), Amiri (Bayer Leverkusen), Lewandowski (Bayern Monaco), Bellarabi (Bayer Leverkusen), Muller (Bayern Monaco), Dragovic (Bayer Leverkusen)

Esplulsi: nessuno

