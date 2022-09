Bundesliga, risultati, marcatori e classifica della 7ªgiornata 9-10-11/9/2022

Bundesliga, i risultati e marcatori della settima giornata. Ancora pareggio per il Bayern Monaco contro lo Stoccarda. Lipsia travolge il Borussia Dortmund.

La sesta giornata di Bundesliga ha visto ancora un pari per il Bayern Monaco. I bavaresi non sono andati oltre il 2-2 contro uno Stoccarda che ha giocato molto bene. Si tratta del terzo pareggio consecutivo per il Bayern dopo quello contro Union Berlino e Borrusia Mönchengladbach e rimane fermo a 12 punti. Non allunga, però, il Borrusia Dortmund.

Il BVB viene battuto per 3-0 dal Lipsia. Ne approfitta, però, l’Union Berlino che continua col suo periodo positivo: 1-0 contro il Colonia e si prende la vetta della classifica. Il Friburgo non va oltre lo 0-0 contro il Borussia Mönchengladbach e si ferma al secondo posto.

Bundesliga, i risultati della settima giornata

Venerdì 9 settembre

Werder Brema – Augusta 0-1 63’Demirovic

Sabato 10 settembre

Bayern Monaco – Stoccarda 2-2 36’Tel (B); 57′ Fuhrich (S); 60′ Musiala (B); 92′ Guirassy (S)

Eintracht Francoforte – Wolfsburg 0-1 60’Lacroix

Hertha Berlino – Bayer Leverkusen 2-2 49’Demirbay (L); 56’Serdar (H); 74′ Richter (H); 79′ Schick (L)

Hoffenheim – Magonza 4-1 53′ Kramaric (H); 69′ Promel (H); 80′ Dabbur (H); 83’Kohr (M); 92 ‘Kaderabek (H)

Lipsia – Borussia Dortmund 3-0 6’Orban; 45′ Szoboszlai; 84′ Haidara

Schalke 04 – Bochum 3-1 38′ Drexler (S), 51′ Zoller (B), aut 73′ Masovic (S), 96′ Polter (S)

Domenica 11 settembre

Colonia – Union Berlino 0-1 aut.4′ Hubers

Friburgo – Borussia Mönchengladbach

Bundesliga, la classifica finale

1. Union Berlino 14

2. Friburgo 13

3. Bayern Monaco 12

4. Hoffenheim 12

5. Borussia Dortmund 12

6.Magonza 10

7. Colonia 9

8. Borussia Mönchengladbach 9

9. Werder Brema 8

10. Lipsia 8

11. Eintracht Francoforte 8

12. Schalke 6

13. Augusta 6

14. Stoccarda 5

15. Hertha 5

16. Wolfsburg 5

17. Leverkusen 4

18. Bochum 0