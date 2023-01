Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 16ª giornata 20-21/1/2023

Bundesliga, risultati marcatori e classifica finale della sedicesima giornata di campionato.

Dopo un periodo di pausa durato circa due mesi, ritorna anche la Bundesliga con la sedicesima giornata. Il campionato si era cristallizzato con il Bayern Monaco che comandava al primo posto. I bavaresi, nel match contro il Lipsia, vengono fermati sull’1-1 dai padroni di casa ma rimangono al vertice.

Crollo davvero vertiginoso, invece, per il Friburgo che perde per ben 6-0 contro il Wolfsburg. I Lupi sono in splendida forma e si riprendono la parte alta della classifica con una vittoria più che netta contro quelli che sono i rivali del Bayern. A pari punti col Friburgo, c’è anche l’Eintracht di Francoforte che vince per 3-0 contro lo Schalke 04.

Trionfo anche per l’Union Berlino nel match casalingo contro l’Hoffenheim per 3-0. Ben sette reti nella sfida tra Colonia e Werder Brema. Il Borussia Dortmund vince dopo un roboante 4-3 contro l’Augusta e si prende il sesto posto.

Bundesliga, risultati della sedicesima giornata

Venerdì 20 gennaio

Lipsia-Bayern 1-1 37′ Choupo-Moting (B), 52′ Halstenberg (L)

Sabato 21 gennaio

Stoccarda-Magonza 1-1 36′ Guirassy (S), 40′ Ingvartsen (M)

Bochum-Hertha 3-1 22′, 56′ Hofmann (B), 44′ Schlotterbeck (B), 87′ Serdar (H)

Wolfsburg-Friburgo 6-0 2′ Wimmer, 28′, 37′ Wind, 56′ Gerhardt, 80′ Baku, 90+4′ Waldschmidt

Francoforte-Schalke 3-0 22′ Lindstrom, 84′ Borre, 90+1′ Buta

Union Berlino-Hoffenheim 3-1 43′ Bebou (H), 73′, 89′ Doekhi (U), 90+6′ Leweling (U)

Colonia-Werder Brema 7-1 9′ Maina (C), 16′, 21′ Tigges (C), 30′, 54′ Skhiri (C), 36′ Huseinbasic (C), 38′ Fullkrug (W), 76′ aut. Friedl (C)

Domenica 22 gennaio

Borussia Dortmund-Augusta 4-3 29′ Bellingham (B), 40′ Maier (A), 42′ Schlotterbeck (B), 45+1′ Demirovic (A), 75′ Bynoe-Gittens (B), 77′ Colina (A), 78′ Reyna

Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen 2-3 21′ Bakker (BL), 43′ Addli (BL), 67′, 90+3′ Amiri (BL), 82′ Stindl (BM)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 35

2. Eintracht Francoforte 30

3. Union Berlino 30

4. Friburgo 30

5. Lipsia 29

6. Borussia Dortmund 28

7. Wolfsburg 26

8. Borussia Mönchengladbach 22

9. Bayer Leverkusen 21

10. Werder Brema 21

11. Colonia 20

12. Magonza 20

13. Hoffenheim 18

14. Augusta 15

15. Bochum 16

16. Stoccarda 15

17. Hertha Berlino 14

18. Schalke 9