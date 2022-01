Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 20° giornata 21-22-23/1/2022

Risultati, marcatori e classifica della ventesima giornata di Bundesliga. Soffre ma vince il Borussia Dortmund contro l’Hoffenheim. Il Bayer Monaco travolge l’Herta Berlino.

La ventesima giornata di Bundesliga ha visto di nuovo il dominio assoluto del Bayern Monaco. Questa volta la vittima è stata l’Herta Berlino. I bavaresi hanno trionfato per 4-1 e sono sempre più capolisti assoluti del campionato tedesco. Neanche il Borussia Dortmund tradisce le aspettative e vince, seppur soffrendo, per 3-2 in casa dell’Hoffenheim.

Tutto troppo facile anche per il Bayer Leverkusen che in casa vince con un rotondo 5-1 contro l’Augusta. Ritorna anche tra i primi posti il Friburgo che vince contro lo Stoccarda per 2-0. Successo pesantissimo, invece, per l’Union Berlino che vince 2-1 in casa del Borussia Mönchengladbach che rilancia la squadra della capitale verso mete europee.

Bundesliga: risultati della 20° giornata

Venerdì 21 gennaio

Eintracht-Arminia Bielefeld 0-2 (5′ Wimmer, 27′ Schopf)

Sabato 22 gennaio

Borussia Mönchengladbach-Union Berlino 1-2 (18′ Kruse (R), 40′ Koné, 84′ Kruse)

Greuther Furth-Mainz 2-1 (12′ Dudziak, 66′ Bell (AU), 90+3′ Onisiwo)

Friburgo-Stoccarda 2-0 (37′ Ito (AU), 71′ Schade)

Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-3 (6′ Haaland, 45+1′ Kramaric, 58′ Reus, 66′ Raum (AU), 77′ Rutter)

Bayer Leverkusen-Augsburg 5-1 (9′ Bellarabi, 24′ Diaby, 62′ Maier, 65′, 69′ Diaby, 81′ Alario)

Bochum-Colonia 2-2 (25′ Holtmann, 36′ Hubers, 45′ Modeste, 70′ Asano)

Domenica 23 gennaio

RB Lipsia-Wolfsburg 2-0 (76′ Orban, 84′ Gvardiol)

Herta-Bayern Monaco 1-4 (25′ Tolisso, 45′ Mueller, 75′ Sané, 79′ Gnabry, 80′ Ekkelenkamp)

Bundesliga: classifica dopo la 20° giornata

Bayern Monaco 49

Borussia Dortmund 43

Bayer Leverkusen 35

Union Berlino 34

Friburgo 33

RB Lipsia 31

Hoffenheim 31

Colonia 29

Eintracht 28

Mainz 27

Bochum 24

Borussia Mönchengladbach 22

Herta 22

Arminia Bielefeld 21

Wolfsburg 21

Augsburg 19

Stoccarda 18

Greuther Furth 10

