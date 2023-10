Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 7° giornata 6-7-8/10/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della settima giornata di campionato.

La settima giornata di Bundesliga vede il Borussia Mönchengladbach contro il Magonza. I padroni di casa riescono a trovare il vantaggio con Neuhaus ma dura pochi minuti perché gli ospiti pareggiano e vanno anche avanti nella ripresa. Il Borussia, però, accalappia il 2-2 con Scally nel finale.

Nel sabato subito il big match tra Borussia Dortmund e Union Berlino che ha regalato sorprese e tanti gol. I Gialloneri vanno avanti con Fullkrug ma dopo pochi minuti gli ospiti pareggiano con gli ex della Serie A: Gosens e in vantaggio con Bonucci da calcio di rigore.

Il BVB riesce a trovare il pari con Schlotterbeck e poi la rete di Brandt e il 4-2 definitivo con Ryerson. Crisi nera per l’Union Berlino che colleziona la sua quinta sconfitta di seguito. Sembra essersi ripreso, invece ,il Darmstadt dopo un inizio molto difficile.

La squadra neopromossa ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva sul campo dell’Augusta e raggiunge quota sette punti. Momento magico per lo Stoccarda che vince in rimonta per 3-1 contro il Wolfsburg con una tripletta del solito Garay che sta facendo volare la sua squadra.

Pari a rete bianche quello tra Lipsia e Bochum con i padroni di casa che sbagliano, clamorosamente, ben due calci di rigore prima con Simons e poi con Forsberg. Nel posticipo, l’Hoffenheim vince soffrendo contro il Werder Brema per 3-2 grazie al gol all’ultimo minuti di Bulter che porta gli Azzurri in cima alla classifica.

Non si ferma il Bayer Leverkusen con un convincente 3-0 ai danni del Colonia. Hofmann, Frimpong e Boniface regalano la vittoria e a anche il primo posto in solitaria per le Aspirine. La giornata continua con il Bayern che va in scena contro il Friburgo. I bavaresi rispondono al Bayer e vincono per 3-0 portandosi al terzo posto, a pari punti col Borussia Dortmund.

Nel posticipo tra Eintracht e Haidenheim. Le Aquile vincono senza particolari problemi con un convincente 2-0. Tra l’altro, Ngankam ha sbagliato anche un calcio di rigore.

Bundesliga, risultati della settima giornata

Venerdì 6 ottobre

Borussia Mönchengladbach-Magonza 2-2 22’ Neuhaus (B), 24’ Gruda (M),75’ Barkok (M), 88’ Scally (B)

Sabato 7 ottobre

Augusta-Darmstadt 1-2 52’ Skarke (D), Kempe (D), 86’ Demirovic (A)

Borussia Dortmund-Union Berlino 4-2 7’ Fullkrug (B), 9’ Gosens (U), 31’ Bonucci (U), 49’ Schlotterbeck (B), 54’ Brandt (B), 71’ Ryerson (B)

Lipsia-Bochum 0-0

Stoccarda-Wolfsburg 3-1 34’ Gerhardt (W), 66’, 78’, 82’ Guirassy (S)

Werder Brema-Hoffenheim 2-3 8′ Beier (H), 17′ Schmid (B), 29′ Promel (H), 90+1′ Stage (B), 90+2′ Bulter (H)

Domenica 8 ottobre

Bayer Lervekusen-Colonia 3-0 22′ Hofmann, 32′ Frimpong, 67′ Boniface

Bayern Monaco-Friburgo 3-0 12′, 85′ Coman, 25′ Sane

Eintracht-Haidenheim 2-0 39′ Larsson, 72′ Knauff

Bundelisga, classifica finale

Leverkusen 19

Stoccarda 18

Bayern 17

Borussia Dortmund 17

Hoffenheim 15

Lipsia 14

Wolfsburg 12

Eintracht 10

Friburgo 10

Heidenheim 7

Darmstadt 7

Borussia Mönchengladbach 6

Union Berlino 6

Brema 6

Augusta 5

Bochum 4

Magonza 2

Colonia 1