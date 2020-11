Bundesliga 2020-2021, risultati 7° giornata: Klassiker al Bayern Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 7° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bigmatch tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco finisce 3 a 2 per gli ospiti che con questi tre punti salgono in testa alla classifica in solitaria; non basta ai padroni di casa la bella prestazione di Guerrero, due assist, per sconfiggere i rivali di sempre Alaba, Lewandowsky e Sanè gli autori delle tre marcature del Bayern mentre Reus e Halland vanno a segno per le Api.

Pokerissimo dell’Union Berlino in casa contro l’Arminia Bielefeld, 5 a 0 il risultato finale; pareggio 1 a 1 tra Werder Brema e Colonia. Il Mainz 05 conquista il primo punto della stagione nella sfida per la salvezza contro lo Schalke 04, finisce 2 a 2; vittoria esterna per l’Hertha Berlino, 3 a 0 in casa dell’Augsburg.

Il Lipsia si impone con un rotondo 3 a 0 sul Friburgo, in rete Konate nel primo tempo e poi Sabitzer dal dischetto e Angelino nella ripresa; pareggio 2 a 2 tra Stoccarda e Eintracht Francoforte, padroni di casa in vantaggio 2 a 0 nella prima frazione, la reazione degli ospiti nella ripresa porta al pareggio messo a segno da Abraham a un quarto d’ora dalla fine.

Vince 2 a 1 il Wolfsburg contro l’Hoffenheim; nel posticipo domenicale il Bayer Leverkusen stende il Borussia Monchengladbach, finisce 4 a 3 con doppietta di Alario, Bailey e Baumgartlinger per i padroni di casa e doppietta di Stindl e rete finale di Lazaro per gli ospiti. In classifica cannonieri Lewandowsky guida con 11 reti, al secondo posto Alario con 7, completa il podio Haland con 6 marcature.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Werder Brema – Colonia 1 – 1

Union Berlino – Arminia Bielefeld 5 – 0

Mainz – Schalke 04 2 – 2

Augsburg – Hertha BSC 0 – 3

Lipsia – Friburgo 3 – 0

Stoccarda – Eintracht Francoforte 2 – 2

Borussia Dortmund – Bayern Monaco 2 – 3

Wolfsburg – Hoffenheim 2 – 1

Bayer Leverkusen – Borussia M’Gladbach 4 – 3

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 18

Lipsia 16

Borussia Dortmund 15

Bayer Leverkusen 15

Union Berlino 12

Wolfsburg 11

Borussia M’Gladbach 11

Stoccarda 10

Werder Brema 10

Augsburg 10

Eintracht Francoforte 10

Hertha BSC 7

Hoffenheim 7

Friburgo 6

Arminia Bielefeld 4

Colonia 3

Schalke 04 3

Mainz 1

