Bundesliga 2020-2021, risultati 33° giornata: Borussia Dortmund approfitta del pareggio del Wolfsburg a Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 33° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Con il titolo già in tasca il Bayern Monaco va già in vacanza e regala un punto al Friburgo, 2 a 2 alla fine dei novanta minuti; stesso risultato, 2 a 2, anche per il Lipsia in casa contro il Wolfsburg, un punto che basta però a blindare la seconda posizione.

Vittoria importantissima per il Borussia Dortmund, 3 a 1 in casa del Mainz, che aggancia in classifica la squadra Wolksvagen al terzo posto conquistando l’accesso alla prossima Champions League; l’Eintracht di Francoforte viene clamorosamente sconfitto 4 a 3 dal già retrocesso Schalke e si deve accontentare dell’Europa Legue. Pareggio 1 a 1 per il Bayern Leverkusen in casa contro l’Union Berlino, anche gli uomini di di Wolf si qualificano per l’Europa League; sconfitta interna per il Borussia Monchengladbach, 2 a 1 contro lo Stoccarda, che ora rischia di non qualificarsi neanche per la prossima Confederence Cup.

Il Werder Brema viene sconfitto 2 a 0 dall’Augsburg ed ora rischia la retrocessione, occupa infatti il terzultimo posto che vorrebbe dire playout ma il Colonia, fermato sullo 0 a 0 dall’Hertha Berlino, a cui bastava un punto per salvarsi, si trova solo ad una lunghezza di distanza. Pareggio 1 a 1 per l’Arminia Bielefeld in casa contro l’Hoffenheim; ultima giornata di Bundesliga fondamentale per la lotta salvezza con tre squadre racchiuse in due punti, match più difficile sicuramente per il Werder che ospiterà il Monchengladbach in corsa per l’Europa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bayer Leverkusen – Union Berlino 1 – 1

Borussia M’Gladbach – Stoccarda 1 – 2

Arminia Bielefeld – Hoffenheim 1 – 1

Augsburg – Werder Brema 2 – 0

Schalke 04 – Eintracht Francoforte 4 – 3

Hertha BSC – Colonia 0 – 0

Friburgo – Bayern Monaco 2 – 2

Mainz – Borussia Dortmund 1 – 3

Lipsia – Wolfsburg 2 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 75

Lipsia 65

Borussia Dortmund 61

Wolfsburg 61

Eintracht Francoforte 57

Bayer Leverkusen 52

Union Berlino 47

Borussia M’Gladbach 46

Stoccarda 45

Friburgo 45

Hoffenheim 40

Augsburg 36

Mainz 36

Hertha BSC 35

Arminia Bielefeld 32

Werder Brema 31

Colonia 30

Schalke 04 16

