Bundesliga 2020-2021, risultati 21° giornata: rimonta Bayern Monaco, ok Lipsia, pareggio Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Lipsia vince nell’anticipo del Venerdì della 21esima giornata di Bundesliga, finisce 2 a 1 contro l’Augsburg, e rimane al secondo posto con cinque punti di vantaggio sull’Eintracht di Francoforte e sul Wolfsburg. L’Eintracht vince 2 a 0 in casa contro il Colonia, mentre i BiancoVerdi targati VolksWagen non riescono a superare il Borussia Monchengladbach, 0 a 0 il risultato finale.

Finiscono in pareggio senza reti anche le sfide tra Werder Brema e Friburgo e tra Union Berlino e Schalke 04; il Borussia Dortmund pareggia 2 a 2 in casa contro l’Hoffenheim, non bastano Sancho e Haaland per avere la meglio degli uomini di Sebastian Hoeneß.

Finisce 2 a 2 anche l’incontro tra Bayer Leverkusen e Mainz 05, gli ospiti acciuffano il pareggio negli ultimi 5 minuti di partita, infatti il 2 a 1 arriva al 89esimo con Glatzel e il pareggio 3 minuti più tardi grazie a Stoger; pareggio 1 a 1 tra Stoccarda e Hertha Berlino, subito protagonista Khedira, l’ex juventino entra ed offre l’assist a Netz per il pareggio. Nel posticipo il Bayern Monaco rimonta tre gol all’Arminia Bielefeld, ma deve accontentarsi del pareggio.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Lipsia – Augsburg 2 – 1

Bayer Leverkusen – Mainz 2 – 2

Borussia Dortmund – Hoffenheim 2 – 2

Werder Brema – Friburgo 0 – 0

Stoccarda – Hertha BSC 1 – 1

Union Berlino – Schalke 04 0 – 0

Eintracht Francoforte – Colonia 2 – 0

Wolfsburg – Borussia M’Gladbach 0 – 0

Bayern Monaco – Arminia Bielefeld 3 – 3

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 49

Lipsia 44

Eintracht Francoforte 39

Wolfsburg 39

Bayer Leverkusen 36

Borussia Dortmund 33

Borussia M’Gladbach 33

Friburgo 31

Union Berlino 30

Stoccarda 26

Werder Brema 23

Hoffenheim 23

Augsburg 22

Colonia 21

Hertha BSC 18

Arminia Bielefeld 18

Mainz 14

Schalke 04 9

