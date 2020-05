Bundesliga 2019-2020, risultati 26° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, pareggio Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 26° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Dopo la lunga pausa per il Corona Virus, nome scientifico COVID-19, si riparte con il calcio giocato; il primo campionato a scendere in campo è la Bundesliga tedesca. Apre le danze il derby della Rhur tra Borussia Dortmund e Schalke 04; le api nel loro stadio vuoto, le partite da qui alla fine della stagione saranno infatti a porte chiuse, schianta gli avversari con un perentorio 4 a 0; in rete Haaland alla mezzora del primo tempo, poi nella ripresa la doppietta di Guerrero e il goal di Hazard portano il risultato sul definitivo 4 a 0.

Il Bayern Monaco primo in classifica risponde al Dortmund superando con facilita l’Union Berlino, bastano un goal per tempo, Lewandowsky su rigore e Pavard, per accaparrarsi i tre punti in palio e mantenere le quattro lunghezze di vantaggio sugli inseguitori. Il Borussia Monchengladbach torna al terzo posto sconfiggendo 3 a 1 l’Eintracht di Francoforte in trasferta.

Il Lipsia non riesce ad andare oltre al pareggio in casa contro il Friburgo, anzi rischia di perdere il match, viene infatti annullato un goal, che sembrava regolare, agli ospiti al 92esimo. Pareggio, ma a reti bianche, anche tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn, un punto a testa che non aiuta nessuna delle due compagini ad uscire dal pantano della zona retrocessione.

Hoffenheim Hertha Berlino finisce 3 a 0 per gli ospiti, sfida che a livello di classica ha poco da dire visto che entrambe le squadre sono in posizione ormai tranquilla e con poche speranze di accedere all’Europa nel prossimo anno, ma che regala ai telespettatori un buon spettacolo con tre reti, tutte nella ripresa, e molte occasioni da goal. Vince lontano da casa anche il Wolfsburg, 2 a 1 in casa dell’Augsburg, che rimane attaccato al treno per la prossima Europa League, l’attuale sesto posto gli consentirebbe di accedere ai preliminari che ovviamente non si sa ancora quando saranno giocati.

Pareggio con 4 reti tra Colonia e Mainz; dopo la rete iniziale dei padroni di casa su rigore al sesto minuto la partita diventa molto tattica con pochissime emozioni; nella ripresa invece le due formazioni danno vita ad una sfida completamente diversa, raddoppio del Colonia dopo 8 minuti e poi arriva la reazione del Mainz, che in 9 minuti acciuffa il pareggio con le reti di Awoniyi e di Kunde per il definitivo 2 a 2. Chiude il programma della 26esima giornata la sfida tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, gli ospiti si liberano con facilità degli avversari con un netto 4 a 1, doppietta di Havertz nel primo tempo, Weiser e Demirbay nella ripresa, inutile il momentaneo pareggio di Gabre Selassie.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia Dortmund – Schalke 04 4 – 0

Augsburg – Wolfsburg 1 – 2

Fortuna Düsseldorf – Paderborn 0 – 0

Lipsia – Friburgo 1 – 1

Hoffenheim – Hertha BSC 0 – 3

Eintracht Francoforte – Borussia M’Gladbach 1 – 3

Colonia – Mainz 2 – 2

Union Berlino – Bayern Monaco 0 – 2

Werder Brema – Bayer Leverkusen 1 – 4

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 58

Borussia Dortmund 54

Borussia M’Gladbach 52

Lipsia 51

Bayer Leverkusen 50

Wolfsburg 39

Friburgo 37

Schalke 04 37

Hoffenheim 35

Colonia 33

Hertha BSC 31

Union Berlino 30

Eintracht Francoforte 28

Augsburg 27

Mainz 27

Fortuna Düsseldorf 23

Werder Brema 18

Paderborn 17

©RIPRODUZIONE RISERVATA

