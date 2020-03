Bundesliga 2019-2020, risultati 25° giornata: vincono Bayern Monaco, Leverkusen e Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco vince il derby di Baviera contro l’Augsburg, 2 a 0 il risultato finale, e allunga in classifica sul Lipsia fermato sullo 0 a 0 dal Wolfsburg, ora sono 5 i punti di vantaggio sulla squadra RedBull.

Il Borussia Dortmund supera con fatica l’altro Borussia, il Monchengladbach, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti, e si porta in seconda posizione a 4 punti dai rossi di Baviera; rete iniziale di Hazard, poi pareggio ad inizio ripresa di Stindl e a 20 minuti dalla fine Hakimi mette a segno il goal del definitivo 2 a 1. Poker del Bayer Leverkusen al Eintracht di Francoforte, 4 a 0 al triplice fischio, Havertz, Bellarabi e una doppietta di Paulinho stendono gli ospiti.

Vittoria esterna per il Colonia, 2 a 1 in casa del Paderborn, e tre punti molto importanti che fanno superare la soglia salvezza alla squadra allenata da Gisdol; il Friburgo ha la meglio sul Union Berlino con un netto 3 a 1, dopo un a prima metà di gara avara di occasioni la ripresa regala 3 reti e molte emozioni. Pareggio 2 a 2 tra Hertha Berlino e Werder Brema, un risultato che non aiuta nessuno, entrambe le compagini infatti restano invischiate nella zona rossa di classifica.

Pareggio anche tra Schalke 04 e Hoffenheim, 1 a 1 alla fine delle ostilità, rete di Mc Kennie al 20esimo del primo tempo a cui risponde Baumgartner al 69esimo della ripresa. Stresso risultato, 1 a 1, nel posticipo tra Mainz 05 e Fortuna Dusseldorf, risultato anche questo che serve a poco, infatti tutte e due le squadre sono in una situazione molto pericolosa di classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

SC Paderborn 07 – Colonia 1 – 2

Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte 4 – 0

Schalke 04 – Hoffenheim 1 – 1

Hertha BSC – Werder Brema 2 – 2

Friburgo – FC Union Berlin 3 – 1

Wolfsburg – Lipsia 0 – 0

Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund 1 – 2

Bayern Monaco – Augsburg 2 – 0

Mainz 05 – Fortuna Düsseldorf 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 55

Borussia Dortmund 51

Lipsia 50

Bayer Leverkusen 47

Borussia M’Gladbach 46

Schalke 04 37

Wolfsburg 36

Friburgo 36

Hoffenheim 35

Colonia 32

FC Union Berlin 30

Eintracht Francoforte 28

Hertha BSC 28

Augsburg 27

Mainz 05 26

Fortuna Düsseldorf 22

Werder Brema 18

SC Paderborn 07 16

