Bundesliga 2019-2020, risultati 23° giornata: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia inarrestabili

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco vince 3 a 2 contro l’ultima in classifica Paderborn 07, ed è ancora Lewandowsky con una doppietta a salvare i rossi di Baviera che non giocano una partita brillante ma riescono alla fine a portare a casa i tre punti. Il Lipsia invece passeggia a casa dello Schalke 04, 5 a 0 il risultato finale e rimane ad un punto dal primo posto.

Pareggio 1 a 1 per il Borussia Monchengladbach contro l’Hoffenheim, rete al 11esimo per i padroni di casa e pareggio al 92esimo per gli ospiti; l’altro Borussia, il Dortmund, vince 2 a 0 in casa del Werder Brema e rimane attaccato al trenino dei primi. Il Colonia espugna il campo dell’Hertha Berlino con un clamoroso 5 a 0, doppiette per Cordoba e Kainz e rete finale di Uth.

Anche il Fotuna Dusseldorf vince in trasferta, 2 a 0 in casa del Friburgo e rimane ancora in lizza per la salvezza; brutta sconfitta per il Mainz 05 che viene travolto dal Wolfsburg con un sonoro 4 a 0. Il Bayer Leverkusen vince con facilità contro l’Augsburg, 2 a 0 al triplice fischio; vittoria lontano da casa anche per l’Union Berlino, 2 a 1 in casa dell’Eintracth Francoforte, che con questi 3 punti è praticamente salvo.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bayern Monaco – SC Paderborn 07 3 – 2

Borussia M’Gladbach – Hoffenheim 1 – 1

Hertha BSC – Colonia 0 – 5

Werder Brema – Borussia Dortmund 0 – 2

Friburgo – Fortuna Düsseldorf 0 – 2

Schalke 04 – Lipsia 0 – 5

Bayer Leverkusen – Augsburg 2 – 0

Wolfsburg – Mainz 05 4 – 0

Eintracht Francoforte – FC Union Berlin 1 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 49

Lipsia 48

Borussia Dortmund 45

Borussia M’Gladbach 43

Bayer Leverkusen 43

Schalke 04 36

Wolfsburg 34

Hoffenheim 34

Friburgo 33

FC Union Berlin 29

Eintracht Francoforte 28

Augsburg 27

Colonia 26

Hertha BSC 26

Mainz 05 22

Fortuna Düsseldorf 20

Werder Brema 17

SC Paderborn 07 16

©RIPRODUZIONE RISERVATA