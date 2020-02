Bundesliga 2019-2020, risultati 22° giornata: poker Bayern Monaco e Borussia Dortmund, tris Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco si libera facilmente del Colonia, 4 a 1 il risultato finale, e torna in testa alla Bundesliga dopo essere stato momentaneamente superato dal Lipsia che aveva battuto il Werder Brema con un netto 3 a 0.

Torna al goal Halland e il Borussia Dortmund torna a vincere, il fenomeno Norvegese segna una delle 4 reti messe a segno dalle Api all’Eintracth di Francoforte; vittoria esterna per il Borussia Monchengladback che espunga per 4 a 1 il campo del Fortuna Dusseldorf. Pareggio 1 a 1 tra Augsburg e Friburgo, una rete per tempo in una partita con poche emozioni e molti tatticismi.

Vittoria per il Bayer Leverkusen in casa dell’Union Berlino, 3 a 2 il risultato finale in favore degli ospiti, tre dei cinque goal sono messi a segno negli ultimi minuti di partita, la rete della vittoria arriva al 94esimo grazie a Ballarabi. Anche il Wolfsburg vince lontano dal suo pubblico, finisce 3 a 2 contro l’Hoffenheim grazie ad una tripletta di Weghorst.

Il Paderborn 07 rimane ultimo in classifica non riuscendo ad approfittare della sconfitta delle dirette avversarie, infatti viene anch’esso sconfitto in casa dall’Hertha Berlino, 2 a 1 per i BiancoBlu alla fine dei 90 minuti. Unico pareggio a reti bianche, 0 a 0, è quello tra Mainz 05 e Schalke 04. In testa ai marcatori c’è sempre Lewandowsky con 23 reti seguito da Werner con 20, lontano a quota 13 Sancho.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte 4 – 0

FC Union Berlin – Bayer Leverkusen 2 – 3

Augsburg – Friburgo 1 – 1

Lipsia – Werder Brema 3 – 0

SC Paderborn 07 – Hertha BSC 1 – 2

Hoffenheim – Wolfsburg 2 – 3

Fortuna Düsseldorf – Borussia M’Gladback 1 – 4

Colonia – Bayern Monaco 1 – 4

Mainz 05 – Schalke 04 0 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 46

Lipsia 45

Borussia Dortmund 42

Borussia M’Gladbach 42

Bayer Leverkusen 40

Schalke 04 36

Friburgo 33

Hoffenheim 33

Wolfsburg 31

Eintracht Francoforte 28

Augsburg 27

FC Union Berlin 26

Hertha BSC 26

Colonia 23

Mainz 05 22

Fortuna Düsseldorf 17

Werder Brema 17

Paderborn 07 16

