Bundesliga 2019-2020, risultati 21° giornata: Bayern Monaco-Lipsia 0-0, Leverkusen-Dortmund 4-3, manita Eintracht, pareggio Schalke

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il posticipo per il primato tra Bayern Monaco e Lipsia finisce 0 a 0, nessuna delle due squadre voleva perdere e alla fine ne risente lo spettacolo e il risultato finale. Brutta sconfitta per il Borussia Dortmund, la prima partita a secco per Haaland e la Api non arrivano alla vittoria, 4 a 3 per il Bayer Leverkusen alla fine dei 90 minuti.

Pokerissimo dell’Eintracht Francoforte contro l’Augsburg, 5 a 0 al fischio finale, doppiette di Chandler e Kostic e goal di Silva. Vittoria esterna per il Mainz 05 in casa dell’Hertha Berlino, 3 a 1 alla fine dei 90 minuti, tripletta di Quaison che regala 3 punti fondamentali per la lotta salvezza. L’Union Berlino espugna il campo del Werder Brema con un netto 2 a 0, la salvezza per la neo promossa è ormai vicinissima, pochi punti bastano per assicurarsi la rimanenza in Bundesliga anche per la prossima stagione.

Pareggio 1 a 1 tra Schalke 04 e Paderborn 07, gli ospiti rimangono ultimi a 16 punti ma ancora con speranze di salvezza. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Wolfsburg e Fortuna Dusseldorf; il Friburgo vince 1 a 0 contro l’Hoffenheim e si avvicina alla zona coppe. Rinviata per maltempo la sfida tra Borussia Monchengladbach e Colonia.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Eintracht Francoforte – Augsburg 5 – 0

Schalke 04 – SC Paderborn 07 1 – 1

Hertha BSC – Mainz 05 1 – 3

Werder Brema – FC Union Berlin 0 – 2

Friburgo – Hoffenheim 1 – 0

Wolfsburg – Fortuna Düsseldorf 1 – 1

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 4 – 3

Borussia M’Gladbach – Colonia Rinviata

Bayern Monaco – Lipsia 0 – 0



CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 43

Lipsia 42

Borussia Dortmund 39

Borussia M’Gladbach 39

Bayer Leverkusen 37

Schalke 04 35

Hoffenheim 33

Friburgo 32

Eintracht Francoforte 28

Wolfsburg 28

FC Union Berlin 26

Augsburg 26

Colonia 23

Hertha BSC 23

Mainz 05 21

Fortuna Düsseldorf 17

Werder Brema 17

SC Paderborn 07 16



