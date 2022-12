Brasile: Neymar miglior marcatore della storia della nazionale

Neymar diventa il miglior marcatore della storia del Brasile con il gol di ieri sera contro la Croazia. Eguagliato Pelé.

Piccola grande consolazione per Neymar. Sebbene l’eliminazione ai calci di rigore contro la Croazia, l’attaccante brasiliano entra nella hall of fame della Seleçao. Con il gol del momentaneo 1-0, il centravanti del PSG ha collezionato la rete numero settantasette con la maglia della nazionale. Questo record fa sorridere Neymar che non era partito col piglio giusto in questo Mondiale.

L’infortunio alla vigilia del match contro la Serbia, le critiche in patria per il mancato apporto dato alla squadra hanno fatto calare drasticamente il suo rendimento. Nonostante ciò, Neymar è riuscito a sbloccarsi nel match contro la Corea del Sud mettendo a segno un rigore. La rete negli ottavi di finale gli permette di agganciare un vero e proprio monumento del calcio quale Pelé.

Tuttavia, non ci sono tante fonti chiari riguardanti i numeri della leggenda verdeoro. Secondo la federcalcio brasiliana, infatti, Pelé avrebbe segnato novantacinque gol in centotredici partite. Nel conto, però, non sono stati compresi i gol messi a segno nelle amichevoli e nelle rappresentative locali. Ciò non toglie, comunque, il magnifico traguardo per l’ex Barcellona.

Una vera e proprio boccata d’ossigeno per il Neymar che ieri, in lacrime, è stato consolato dal capitano della Croazia, Luka Modrić. Il suo nome ora è di fianco ad un monumento come Pelé che, negli ultimi giorni, ha avuto dei grossi problemi di salute da cui è riuscito a riprendersi. O Rei ora ha già trovato il suo erede.