Borussia Dortmund-Milan 0-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan impatta a Dortmund

Finisce 0-0 la sfida tra Borussia Dortmund e Milan. Entrambe le squadre potevano vincere la partita, ma tra errori e la paura di farsi male è uscito questo pareggio a reti bianche. Nel primo tempo da segnalare una pericolosa conclusione di Malen e un’occasione clamorosa per Giroud, che da solo, manda la palla sulla traversa. Nella ripresa Pulisic e Reijnders non sfruttano a dovere le loro occasioni.

Top 3 Borussia Dortmund :

Bensebaini 6,5 Si fa apprezzare in entrambe le fasi, mostrando tutto il suo repertorio. Crede alla vittoria fino alla fine.

Malen 6,5 Fa soffrire continuamente Calabria nel corso del primo tempo. Fa spaventare Maignan con un tiro dalla distanza, la quale esce fuori di poco.

Bynoe-Gittens 6,5 Mette in mostra tecnica e velocità. Risulta essere uno dei calciatori più attivi del Borussia Dortmund.

Flop 3 Borussia Dortmund:

Reus 5 Il peggiore in campo dei gialloneri. Non riesce a trovare lo spazio necessario per mettersi ulteriormente in mostra.

Brandt 5,5 Partita evanescente per lui. La squadra tedesca non attacca quasi mai dal suo versante.

Adeyemi 5,5 Entra in campo nel corso della ripresa, ma non mette mai in mostra le sue grandi qualità. Non risulta quasi mai nel vivo del gioco.

Top 3 Milan:

Thiaw 6,5 Pulito ed efficace negli interventi. Fa sentire tutta la sua fisicità agli attaccanti del Borussia Dortmund.

Tomori 6,5 Altra prestazione di solidità e personalità. Le sue chiusure sono la ciliegina sulla torta di una grande prestazione.

Adli 6,5 Grazie al suo ingresso in campo, il Milan, nel secondo tempo, si anima, e comincia a mettere in difficoltà gli avversari, con maggiore pressione. Porta vivacità e qualità alla manovra rossonera.

Flop 3 Milan:

Reijnders 5 Forse la sua peggiore partita da quando è al Milan. Perde spesso troppi palloni sanguinosi e non sfrutta una potenziale occasione da gol.

Chukwueze 5 Entra, ma senza incidere. Qualche buon spunto viene mostrato, ma appaiono giocate solitarie, più che un aiuto alla squadra.

Giroud 5,5 Si sbatte e fa sportellate, ma non sfrutta una clamorosa occasione da gol. Certo, era un pò ostacolato da Theo Hernandez, ma doveva almeno prendere la porta.

Forse tra le due squadre ad aver più rimpianti è il Milan. Gialloneri meglio nel primo tempo, rossoneri meglio nella ripresa. Per entrambe le squadre diventano chiave le prossime due partite con PSG e Newcastle.